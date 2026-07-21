El hambre mundial bajó por tercer año consecutivo, pero todavía afecta a 645 millones de personas

El nuevo informe de Naciones Unidas registró mejoras en Asia y América Latina. Sin embargo, casi un tercio de la población mundial todavía no puede pagar una alimentación saludable.

El hambre disminuyó en el mundo por tercer año consecutivo, aunque durante 2025 todavía afectó a unos 645 millones de personas, equivalentes al 7,8% de la población global.

La cifra representa cerca de 14 millones de personas menos que en 2024 y una reducción de 43 millones frente al máximo registrado en 2022, según el informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo.

El estudio fue elaborado conjuntamente por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud.

La proporción de personas afectadas por el hambre había sido del 8,1% en 2024 y del 8,6% en 2022. Las agencias señalaron que la mejora fue sostenida, aunque todavía lenta e insuficiente para cumplir el objetivo internacional de erradicar el hambre antes de 2030.

Mejoras en América Latina

Los principales avances se registraron en Asia, América Latina y el Caribe, mientras que Sudamérica apareció entre las regiones con una mayor reducción de la inseguridad alimentaria.

En América Latina y el Caribe, el 22,9% de la población atravesó durante 2025 situaciones de inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto significa que, en algún momento, debió reducir la calidad o la cantidad de los alimentos consumidos.

La situación continúa siendo más grave en África. Cerca de 309 millones de personas padecieron hambre en ese continente, frente a 292 millones en Asia.

Aunque la proporción africana bajó ligeramente del 20,3% al 20%, África pasó a concentrar la mayor cantidad absoluta de personas subalimentadas del planeta. Más de la mitad de su población sufrió algún grado de inseguridad alimentaria.

Una dieta saludable sigue fuera del alcance de millones

El informe advirtió que la reducción del hambre no significa que toda la población pueda acceder a una alimentación variada y nutritiva.

Durante 2025, alrededor de 2.690 millones de personas, casi una de cada tres en el mundo, no tuvieron ingresos suficientes para pagar una dieta saludable.

América Latina y el Caribe registraron el costo regional más elevado: 4,91 dólares diarios ajustados por poder adquisitivo por persona. Esta unidad permite comparar países y no equivale necesariamente al valor de cambio de un dólar corriente.

Las frutas, las verduras y los alimentos de origen animal representan buena parte del costo. El estudio indicó que entre el 70% y el 75% del precio pagado por los consumidores se genera después de la producción primaria, durante el procesamiento, el transporte, la logística y la comercialización.

El objetivo de 2030 permanece lejos

Las proyecciones indican que entre 510 y 520 millones de personas todavía podrían padecer hambre en 2030.

Las agencias advirtieron que los conflictos, el aumento de los precios de la energía y los fertilizantes, los fenómenos climáticos extremos y la reducción de la ayuda humanitaria pueden frenar o revertir los avances recientes.

El informe también señaló que la desnutrición infantil y la anemia entre las mujeres siguen siendo problemas graves. Unos 150 millones de niños menores de cinco años presentan retrasos en el crecimiento y solo el 30,8% de los chicos de entre seis meses y dos años recibe una alimentación mínimamente diversa.