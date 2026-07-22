La Justicia de Estados Unidos fijó para junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro

El proceso contra el exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, comenzará el 1° de junio en Nueva York. La defensa intentará antes que la causa sea desestimada por inmunidad y por las condiciones de su captura.

La Justicia federal de Estados Unidos fijó para el 1° de junio de 2027 el comienzo del juicio contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de delitos vinculados con el narcotráfico.

La fecha fue establecida este miércoles por el juez federal Alvin Hellerstein durante una audiencia realizada en Manhattan. Ambos se declararon inocentes y permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn.

Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína a Estados Unidos y utilizar armas de guerra en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas. La acusación original fue presentada por el Departamento de Justicia estadounidense en marzo de 2020 y también alcanzó a otros altos funcionarios venezolanos.

La Fiscalía sostiene que Maduro y sus presuntos socios utilizaron estructuras del Estado venezolano para facilitar durante años el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense. Se trata de acusaciones que deberán ser probadas durante el proceso y los imputados conservan la presunción de inocencia.

Una audiencia clave antes del juicio

El próximo paso importante tendrá lugar el 17 de noviembre de 2026, cuando el tribunal analizará los pedidos de la defensa para desestimar la causa.

Los abogados de Maduro argumentarán que gozaba de inmunidad como jefe de Estado y cuestionarán la legalidad del operativo mediante el cual fue capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero de 2026. El exmandatario calificó aquel procedimiento como un secuestro y se definió como prisionero de guerra.

El Gobierno estadounidense sostiene, en cambio, que la operación fue una acción legítima destinada a ejecutar una causa penal iniciada seis años antes.

La defensa deberá presentar sus principales planteos a partir de septiembre. También podrá formular nuevos reclamos después de revisar material clasificado que la Fiscalía prevé incorporar al expediente.

Si el juez rechaza los pedidos de nulidad, el proceso avanzará hacia el juicio programado para junio. La fecha podría modificarse si aparecen nuevas controversias legales, recursos o demoras vinculadas con el volumen de pruebas.

Maduro y Flores se declararon inocentes

Maduro y Cilia Flores rechazaron las acusaciones desde su primera comparecencia ante la Justicia estadounidense. Ninguno solicitó hasta ahora la libertad bajo fianza.

En caso de ser declarados culpables de los cargos más graves, podrían enfrentar condenas de prisión perpetua. La pena concreta dependerá de los delitos que eventualmente sean probados y de la decisión final del tribunal.

El proceso se perfila como uno de los juicios criminales y políticos de mayor repercusión reciente en Estados Unidos, tanto por la condición del acusado como por el debate sobre la capacidad de un país para detener y juzgar a quien reclama inmunidad como presidente de otro Estado.