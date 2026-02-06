Bialet Massé vive otra noche de Peatonal de la Cerveza Artesanal

La localidad suma una nueva velada de música en vivo, encuentro familiar y sabores regionales con la tercera fecha de la Peatonal de la Cerveza Artesanal 2026, impulsada por el municipio que conduce Eduardo Reyna.

Tras el clima festivalero que dejó el escenario local de los Espectáculos Callejeros del Festival de Cosquín, Bialet Massé vuelve a poner la música en el centro de la escena este viernes con una nueva noche de la Peatonal de la Cerveza Artesanal 2026.

Las calles céntricas se preparan para recibir la tercera fecha de esta propuesta que impulsa el municipio a cargo del intendente Eduardo Reyna, con el objetivo de promover el encuentro artístico, fortalecer el turismo y poner en valor la producción gastronómica local.

El evento contará con un escenario central, rodeado de beertrucks y foodtrucks, donde emprendedores y productores locales volverán a lucirse con sus mejores elaboraciones. La postal veraniega se completa con una amplia variedad de cervezas artesanales y opciones gastronómicas pensadas para disfrutar en familia y con amigos.

La noche tendrá además una destacada grilla musical, con propuestas variadas y “temazos” para todos los gustos. Entre los músicos se encuentra Pedro “El Cruel”, cantor punillense habitual de fiestas y escenarios del Valle, que se destaca por su carisma y por reinterpretar clásicos del cuarteto cordobés con la impronta de las nuevas generaciones.

También será parte de la jornada Snooze, banda de punk rock alternativo nacida en Tanti y Estancia Vieja, reconocida por fusionar canciones populares y covers de bandas locales con la potencia del género, sumando composiciones propias cargadas de energía en vivo.

La propuesta musical se completa con Macumbia, una banda nacida en el Valle de Punilla que fusiona la raíz bailable de la cumbia con una estética moderna y ritmos urbanos. Con percusión, vientos, güiro, bajos profundos y guitarra eléctrica, el grupo propone una experiencia festiva diseñada para bailar sin parar.

De este modo, la Peatonal de la Cerveza Artesanal se consolida como una iniciativa cultural y turística que, con el impulso del municipio, sigue fortaleciendo el movimiento artístico, gastronómico y productivo de Bialet Massé en plena temporada de verano.