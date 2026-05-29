Boca perdió con Universidad Católica y quedó eliminado de la Libertadores

El Xeneize cayó 1-0 este jueves en la Bombonera, por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, y quedó afuera del certamen. El gol de Clemente Montes clasificó a Universidad Católica a octavos y dejó a Boca tercero, con pase al repechaje de la Copa Sudamericana.

Boca perdió 1-0 ante Universidad Católica en la Bombonera y sufrió una eliminación muy dura en la Copa Libertadores. El equipo argentino necesitaba ganar para meterse en octavos de final, pero volvió a mostrar una versión sin claridad en ataque y terminó tercero en el Grupo D.

La diferencia llegó a los 33 minutos del primer tiempo, después de una mala resolución de Boca en un tiro libre a favor. Universidad Católica salió rápido de contra y Clemente Montes definió con un gran remate contra un palo para poner el 1-0 que terminó siendo definitivo.

En el desarrollo general, Boca tuvo más obligación que juego. Le costó generar situaciones claras, acumuló nervios con el correr de los minutos y chocó contra un rival que supo sostener la ventaja con orden. Universidad Católica, en cambio, golpeó en el momento justo y manejó el cierre con la tranquilidad de tener el resultado que necesitaba.

Con este resultado, Universidad Católica terminó líder del Grupo D con 13 puntos, seguida por Cruzeiro con 11. Boca quedó tercero con 7 unidades y jugará el repechaje de la Copa Sudamericana, mientras que Barcelona cerró último con 3 y quedó eliminado.

En lo que viene, Boca enfrentará a O’Higgins de Chile en los playoffs de la Copa Sudamericana, con cruces previstos para julio. Universidad Católica, ya clasificada a octavos de la Libertadores, volverá a jugar este domingo ante Huachipato por el torneo chileno.