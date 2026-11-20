El viernes y sábado tendrán abundante nubosidad, chaparrones y posibles tormentas, con máximas de entre 22 y 25 grados. Para el domingo se anticipan períodos de sol y una disminución de la inestabilidad en Punilla.

El penúltimo fin de semana de noviembre estará marcado por temperaturas moderadas, abundante nubosidad y nuevas posibilidades de lluvia en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. Las condiciones más inestables se concentrarán entre viernes y sábado, mientras que el domingo comenzaría a mejorar el panorama, con mayor presencia de sol.

Este viernes 20 de noviembre comenzó con cielo cubierto y una temperatura cercana a los 18 grados. Para el resto de la mañana y la tarde se esperan chaparrones intermitentes y algunas tormentas aisladas, con una máxima que podría ubicarse entre 22 y 24 grados.

Las precipitaciones podrían intensificarse durante las primeras horas de la tarde, aunque se anticipan mejoramientos temporarios con el avance de la jornada.

El viento soplará principalmente del sector sur, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas cercanas a los 30 km/h. Hacia la noche disminuirían las probabilidades de lluvia, aunque persistirá la nubosidad.

Sábado con más lluvias y viento sur

El sábado 21 mantendrá un panorama inestable, con una temperatura mínima de entre 14 y 16 grados y una máxima estimada entre 22 y 25 grados.

La mañana comenzaría con abundante nubosidad y posibilidades de chaparrones, que podrían repetirse durante distintos momentos del día. Los pronósticos también contemplan algunas tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde y la noche.

El viento del sector sur podría intensificarse, con ráfagas cercanas a los 50 km/h, principalmente durante la segunda mitad de la jornada.

Aunque podrían registrarse algunas pausas en las precipitaciones, las condiciones seguirán siendo variables en Villa Carlos Paz y las localidades serranas.

Domingo con más sol y una mejora parcial

Para el domingo 22, los pronósticos anticipan una disminución de la nubosidad y mejores condiciones meteorológicas, aunque todavía existen algunas posibilidades de precipitaciones aisladas.

La mañana será fresca, con una mínima cercana a los 12 a 15 grados, mientras que durante la tarde la temperatura podría alcanzar los 22 a 24 grados.

Se esperan períodos de sol durante buena parte de la jornada, alternados con momentos de mayor nubosidad. Algunos modelos mantienen posibilidades de chaparrones o tormentas aisladas después del mediodía, mientras que otros anticipan condiciones más estables.

El viento continuará soplando principalmente del sector sur y sudeste, con intensidad leve a moderada.

De esta manera, el domingo ofrecería las condiciones más favorables del fin de semana para las actividades al aire libre, después de dos jornadas con predominio de nubosidad y precipitaciones en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba.