Fue encontrado en una vivienda de barrio Villa Caprichosa y se encuentra en buen estado de salud. En el operativo participaron efectivos policiales de Cosquín y personal del DUAR.

El hombre de 83 años que era buscado desde el lunes 16 de noviembre en Cosquín fue localizado en un domicilio de barrio Villa Caprichosa, en La Falda, y se encuentra en buen estado de salud.

Se trata de Juan Emiliano Agüero, quien reside en un geriátrico del centro de Cosquín y había sido visto por última vez el lunes alrededor de las 9.

Tras activarse el protocolo de búsqueda, personal policial logró dar con su paradero en una vivienda de La Falda, en un procedimiento que contó con la colaboración de efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y de la Policía de Cosquín.

Luego de ser localizado, el hombre fue trasladado a la Comisaría de Cosquín para recibir asistencia médica, constatándose que se encontraba en buen estado de salud.

El procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Cosquín y fue supervisado por la Comisaria Inspectora María Oliva, jefa de Zona 2, y el Comisario Lucas Brizuela, jefe de Zona 1.