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Belgrano estrenó el título con un triunfo agónico ante Rosario Central en Alberdi

El campeón del Apertura comenzó el Clausura con una victoria por 2-1 en Alberdi. Nicolás “Uvita” Fernández abrió el marcador, Julián Fernández empató para el Canalla y Francisco González Metilli convirtió el gol decisivo sobre el final.

Belgrano comenzó la defensa del título con una victoria. El Pirata derrotó este jueves por 2-1 a Rosario Central en el estadio Julio César Villagra, por la primera fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Nicolás “Uvita” Fernández, a los 35 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el conjunto cordobés. Julián Fernández igualó a los 31 del complemento, pero Francisco González Metilli apareció a los 42 para darle al campeón un debut con festejo ante su gente.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski volvió a jugar oficialmente después de la histórica consagración en el Apertura, donde derrotó por 3-2 a River en la final y obtuvo su primer título de liga en Primera División.

Belgrano salió decidido a asumir el protagonismo y generó las mejores situaciones del primer tiempo. Aunque Rosario Central tuvo una posesión levemente superior, el local fue más profundo y acumuló ocho remates contra tres de su rival durante los primeros 45 minutos.

La apertura llegó a los 35 minutos. Uvita Fernández encontró el espacio para vencer a Jeremías Ledesma y marcar el primer gol del Clausura, que le permitió al Pirata irse al descanso en ventaja.

Rosario Central intentó adelantarse durante el complemento con Ángel Di María, Jaminton Campaz y Tomás Badaloni como principales referencias ofensivas. Belgrano mantuvo el orden, aunque comenzó a ceder terreno frente al crecimiento del conjunto rosarino.

La igualdad llegó a los 31 minutos del segundo tiempo. Julián Fernández aprovechó una de las llegadas del Canalla y estableció el 1-1, cuando el encuentro ingresaba en su tramo decisivo.

Zielinski ya había comenzado a mover el banco. González Metilli ingresó a los 34 minutos en reemplazo de Emiliano Rigoni y necesitó apenas ocho minutos para convertirse en el héroe de la noche.

A los 42, el mediocampista marcó el 2-1 y desató el festejo en Alberdi. Rosario Central intentó una última reacción, pero el Pirata defendió la diferencia y aseguró sus primeros tres puntos del campeonato.

La victoria extendió además el buen momento de Belgrano frente al conjunto rosarino. En el inicio del Apertura también había ganado por 2-1, aquella vez como visitante y con dos goles sobre el cierre en el Gigante de Arroyito.

El campeón volvió a mostrar una de las características que lo llevaron al título: la capacidad para competir hasta el último minuto y encontrar respuestas desde el banco de suplentes.

Lo que viene

El próximo compromiso de Belgrano será el sábado 1 de agosto, a las 18, cuando reciba a Argentinos Juniors por la tercera fecha. Su encuentro correspondiente a la segunda jornada, como visitante ante Tigre, fue programado para el miércoles 5 de agosto, a las 21.15.

Rosario Central volverá a jugar el martes 28 de julio, a las 21.15, como local ante Racing.

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