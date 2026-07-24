Argentinos se quedó con un partidazo ante Sarmiento en Junín

El Bicho se impuso por 3-2 en Junín con goles de Alan Lescano, Sebastián Prieto y Diego Porcel. Junior Marabel y Renzo Orihuela marcaron para el Verde.

Argentinos Juniors derrotó este jueves por 3-2 a Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, por la primera fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

Junior Marabel, a los 29 minutos, puso en ventaja al conjunto local. Alan Lescano, a los 2 minutos del complemento, y Sebastián Prieto, a los 12, dieron vuelta el resultado para el Bicho. Renzo Orihuela igualó a los 23, pero Diego Porcel convirtió el gol decisivo a los 44 minutos.

El equipo dirigido por Facundo Sava consiguió abrir un partido parejo durante la primera etapa. Pablo Magnín asistió a Marabel, quien encontró el espacio para superar a Brayan Cortés y establecer el 1-0.

Argentinos había tenido mayor presencia con la pelota, aunque le faltaba profundidad. Además, debió realizar una modificación obligada antes del descanso por la salida de Erik Godoy, reemplazado por Kevin Coronel.

El conjunto de La Paternal reaccionó apenas comenzó el segundo tiempo. Lescano recibió fuera del área y marcó el empate con un gran remate que dejó sin posibilidades a Iván Arboleda.

Diez minutos más tarde, el arquero de Sarmiento rechazó un disparo de Lescano, pero Prieto capturó el rebote y convirtió el 2-1 para completar una ráfaga que cambió completamente el desarrollo.

Sarmiento no se entregó y volvió a igualar a los 23 minutos. Después de un tiro de esquina ejecutado por Cristian Zabala, Orihuela apareció sin marca y conectó un cabezazo para establecer el 2-2.

El partido quedó abierto, con ambos equipos buscando el triunfo y numerosos espacios en las defensas. Argentinos encontró la jugada decisiva cuando faltaba un minuto para el cierre del tiempo reglamentario.

Hernán López Muñoz asistió a Porcel, quien definió para marcar el 3-2 y desatar el festejo visitante. El delantero se quitó la camiseta durante la celebración, recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado inmediatamente después del gol.

Sarmiento tuvo una última oportunidad para empatar, pero no consiguió aprovecharla. Argentinos resistió los minutos adicionados con diez futbolistas y comenzó el Clausura con tres puntos conseguidos en un encuentro cambiante y cargado de emociones.

Lo que viene

Sarmiento visitará a Banfield el martes 28 de julio, a las 19, por la segunda fecha de la Zona B.

Argentinos Juniors recibirá ese mismo día a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 21.15, en el estadio Diego Armando Maradona.