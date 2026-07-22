Belgrano estrena el título ante Rosario Central en el regreso del fútbol argentino

El Pirata abrirá el Torneo Clausura este jueves ante Rosario Central en el Gigante de Alberdi. Instituto visitará a Vélez, Talleres jugará en Rosario, River recibirá a Barracas Central y Boca cerrará la jornada frente a Deportivo Riestra.

La pelota volverá a rodar en la Liga Profesional después del Mundial. El Torneo Clausura 2026 comenzará este jueves 23 de julio y tendrá como protagonista principal a Belgrano, flamante campeón del Apertura, que abrirá la competencia como local ante Rosario Central.

El encuentro se disputará desde las 19.30 en el estadio Julio César Villagra y marcará el regreso del Pirata al Gigante de Alberdi después de la histórica consagración conseguida ante River en el Mario Alberto Kempes. El equipo cordobés se quedó con el primer torneo del año tras imponerse por 3-2 en la final.

Belgrano integrará nuevamente la Zona B y comenzará el segundo semestre frente a un Rosario Central que también fue protagonista del Apertura. El partido será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro a Sebastián Zunino.

El Clausura mantendrá el formato de dos zonas de 15 equipos y una fase inicial de 16 fechas, seguida por los cruces eliminatorios de octavos, cuartos, semifinales y final.

Instituto y Talleres debutarán como visitantes

El segundo equipo cordobés en salir a escena será Instituto, que visitará a Vélez el viernes 24 de julio, desde las 19, en el estadio José Amalfitani.

La Gloria integrará la Zona A y afrontará su primer compromiso oficial después de completar una pretemporada que incluyó amistosos ante Belgrano y Talleres. El encuentro será transmitido por TNT Sports.

Talleres debutará el sábado 25, a las 17, frente a Newell’s en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. La T también estará en la Zona A y buscará comenzar con un buen resultado como visitante. El partido podrá verse por ESPN Premium.

River y Boca, entre los destacados

River recibirá a Barracas Central el sábado desde las 19.15 en el Monumental. El Millonario intentará recuperarse rápidamente después de la sorpresiva eliminación ante Aldosivi en la Copa Argentina y comenzar con una victoria su participación en la Zona B.

El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa.

Boca, por su parte, cerrará la primera fecha el domingo 26 de julio, a las 19.30, como visitante ante Deportivo Riestra. El partido correspondiente a la Zona A se disputará en el estadio Guillermo Laza, con transmisión de ESPN Premium y arbitraje de Hernán Mastrángelo.

La programación completa

La jornada inaugural comenzará el jueves 23 con Belgrano–Rosario Central y Sarmiento–Argentinos Juniors, ambos a las 19.30. Desde las 21.45 jugarán Defensa y Justicia–Aldosivi, en el primer interzonal del certamen.

El viernes 24, Gimnasia de Mendoza recibirá a Central Córdoba a las 16.45. A las 19 se disputarán Racing–Gimnasia La Plata y Vélez–Instituto. La actividad continuará a las 21.15 con Huracán–Banfield y Platense–Unión.

El sábado 25, Estudiantes de Río Cuarto enfrentará a Tigre desde las 14.45; Newell’s recibirá a Talleres a las 17; River jugará ante Barracas Central a las 19.15; y Lanús cerrará la jornada frente a San Lorenzo a las 21.30.

El domingo comenzará con Atlético Tucumán–Independiente Rivadavia, a las 15. A las 17.15 jugarán Estudiantes de La Plata–Independiente y, desde las 19.30, Deportivo Riestra y Boca completarán la primera fecha.

Con Belgrano estrenando su condición de campeón, tres representantes cordobeses nuevamente en Primera y varios equipos necesitados de recuperarse después de la Copa Argentina, el fútbol local pondrá en marcha un segundo semestre que promete volver a ser intenso y competitivo.