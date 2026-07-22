El Tour de France inicia la segunda etapa de inscripciones para L’Étape Argentina 2027

La provincia volverá a recibir este gran evento el 4 de abril de 2027, con epicentro en el Centro de Convenciones Córdoba. Ya está habilitada una nueva etapa de inscripción, luego de que los primeros 500 cupos se agotaran en apenas 48 horas, reflejando el creciente interés por la competencia.

Mientras el Tour de France vuelve a captar la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo, Córdoba ya comienza a vivir el camino hacia una nueva edición de L’Étape Argentina by Tour de France.

Desde este martes quedó habilitada la segunda etapa de inscripciones para la competencia, que se disputará el 4 de abril de 2027 en las rutas de la provincia.

La apertura de esta nueva instancia llega luego del éxito registrado en la primera etapa, cuando los primeros 500 lugares disponibles se agotaron en apenas 48 horas, confirmando el creciente interés de ciclistas de todo el país y del mundo por formar parte de la única experiencia oficial del Tour de France en la Argentina.

Córdoba, una sede consolidada

Tras una exitosa edición 2026, Amaury Sport Organisation (ASO), organizadora del Tour de France y de L’Étape Series, confirmó a Córdoba como sede de las próximas dos ediciones del evento y destacó a la provincia como un “caso modelo” dentro del circuito internacional.

En aquella ocasión, unos 2.500 ciclistas recorrieron las rutas de Córdoba, con participantes provenientes de más de 16 países, consolidando a L’Étape Argentina como uno de los eventos de ciclismo amateur más importantes de Latinoamérica.

El próximo 4 de abril de 2027, el Centro de Convenciones Córdoba volverá a ser el punto de partida y llegada de una competencia que reunirá a ciclistas de distintos niveles, provenientes de diversos puntos del país y del exterior.

Con recorridos especialmente diseñados para desafiar a los participantes y una organización alineada con los estándares de la franquicia internacional, L’Étape Argentina se consolida como uno de los eventos de ciclismo de ruta más importantes del país.

Una nueva oportunidad para ser parte

Con la primera etapa de inscripciones agotada en tiempo récord, esta apertura representa una nueva oportunidad para quienes deseen asegurar su lugar y comenzar a prepararse para uno de los grandes desafíos del calendario 2027.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas en argentina.letapeseries.com, donde también está disponible toda la información relacionada con el evento.