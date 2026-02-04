Banfield reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Estudiantes (RC) y festejó su primera victoria en el Apertura

El Taladro perdía por un gol de Martín Garnerone, pero en el segundo tiempo lo dio vuelta con tantos de Lautaro Gómez y Mauro Méndez para imponerse 2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto en el Florencio Sola, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura.

En un partido cambiante y con final agónico, Banfield derrotó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto este martes en el estadio Florencio Sola, logró su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026 y tomó aire en la Zona B, donde llegó a los 4 puntos. El recién ascendido equipo cordobés, en cambio, sigue sin ganar y permanece con 1 unidad, en la parte baja de la tabla.

El encuentro comenzó con iniciativa del local, que generó las primeras aproximaciones con Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi, pero fue Estudiantes el que golpeó primero. A los 14 minutos del primer tiempo, tras un tiro libre a favor de Banfield que no prosperó, la visita armó una contra precisa: Martín Garnerone condujo, habilitó a Tomás González, cuyo remate cruzado se estrelló en el palo, y el propio Garnerone tomó el rebote y empujó la pelota al gol para el 1 a 0 del León del Imperio.

Después del impacto, Banfield perdió claridad y Estudiantes se acomodó mejor en el partido, apoyado en el trabajo de Siro Rosané en el medio y en el desequilibrio de Mateo Bajamich. Sobre el cierre de la etapa inicial, el equipo cordobés casi amplía la ventaja: otra vez Garnerone encontró espacio en la frontal del área y sacó un disparo potente que pegó en el travesaño de Facundo Sanguinetti, manteniendo con vida al Taladro antes del descanso.

En el segundo tiempo, el conjunto dirigido por Pedro Troglio salió con otra actitud y encontró respuestas en los cambios y en un mediocampo más dinámico. Apenas iniciado el complemento, una proyección por derecha dejó a Tomás Adoryan mano a mano, pero el volante definió desviado en una chance muy clara para el empate.

La igualdad llegó a los 12 minutos del segundo tiempo y fue un golazo. Méndez se abrió camino por izquierda, aguantó la marca y cedió hacia atrás para Lautaro Gómez, que acomodó el cuerpo y sacó un derechazo al ángulo, imposible para el arquero Yair Bonnín, para el 1 a 1 que encendió al Florencio Sola.

Con el empate, Banfield mantuvo la presión y empezó a jugar más tiempo en campo rival. Troglio movió el banco para refrescar el mediocampo y la ofensiva, y el local fue empujando a un Estudiantes cada vez más replegado, que apostó a sostener el resultado y a alguna réplica aislada.

El premio para el Taladro llegó sobre el final. A los 43 minutos del segundo tiempo, el lateral Ignacio Abraham desbordó por izquierda y envió un centro preciso al segundo palo que encontró a Mauro Méndez bien posicionado: el delantero uruguayo se elevó y conectó un cabezazo firme que se metió contra el poste para el 2 a 1 definitivo, desatando el desahogo de todo Banfield.

En los minutos restantes, Estudiantes intentó adelantar líneas, pero ya no tuvo la lucidez del primer tiempo y apenas logró colgar alguna pelota al área, bien controlada por la defensa local. El pitazo final selló una victoria muy celebrada por Banfield, que transformó los silbidos del entretiempo en aplausos y se acomodó en la mitad de la tabla tras un arranque con un empate y una derrota. El conjunto de Iván Delfino, en tanto, se quedó con la sensación de haber dejado escapar otro partido en el tramo decisivo.

En la próxima fecha, Banfield visitará a Belgrano en el Gigante de Alberdi, mientras que Estudiantes de Río Cuarto será local frente a Independiente Rivadavia en el Antonio Candini, ambos encuentros correspondientes a la cuarta jornada de la Zona B.