Argentina vs. Venezuela: este jueves en el Monumental, la posible despedida de Lionel Messi como local en Eliminatorias

En la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, la Selección recibirá a Venezuela este jueves en el Estadio Monumental; Lionel Messi confirmó que podría ser su último partido oficial por Eliminatorias en suelo argentino.

La Selección argentina jugará este jueves ante Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 17 de las Eliminatorias. El encuentro, programado para las 20.30, tiene una fuerte carga simbólica: Lionel Messi dejó abierto que podría ser su último partido oficial en la Argentina dentro de una Eliminatoria, y el cuerpo técnico lo ubica como protagonista de una noche especial para la afición.

El entrenador Lionel Scaloni confirmó en la previa que Messi será titular y remarcó la intención de que la cita sea emotiva: “Queremos que Leo tenga una noche acorde a lo que representa”, señaló la conducción técnica. Por su parte, la AFA y el operativo organizador dispusieron medidas de logística y seguridad extraordinarias ante la expectativa de un Monumental colmado.

Pese al clima de fiesta, Venezuela llega con objetivos deportivos claros: necesita puntos y prepara un planteo competitivo que intentará complicar la velada local. El cuerpo técnico vinotinto advirtió que saldrá a buscar el resultado y a no regalar espacios, lo que eleva la exigencia futbolística más allá del factor emotivo.

Argentina ya aseguró su clasificación al Mundial 2026, por lo que el partido adquiere mayor carácter simbólico que definitorio; aun así, los jugadores y el cuerpo técnico han señalado que buscarán mantener la intensidad y cerrar la etapa de Eliminatorias con una buena actuación en casa.