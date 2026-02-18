AOITA se suma al paro general de la CGT y no habrá transporte interurbano ni urbano en Villa Carlos Paz

El sindicato del transporte confirmó un paro total de 24 horas para este jueves, en adhesión a la medida de fuerza convocada por la CGT contra el proyecto de reforma laboral, que dejará sin servicio al interurbano y al urbano de Villa Carlos Paz y Córdoba.

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) confirmó su adhesión al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

La medida implica un cese total de actividades por 24 horas en el transporte interurbano y en el servicio urbano de Villa Carlos Paz, cuyos trabajadores se encuentran encuadrados en dicho sindicato.

En paralelo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) resolvió una medida similar, por lo que tampoco habrá transporte urbano en la ciudad de Córdoba. El paro también incluye a los servicios de larga distancia de escala nacional.

El paro general fue convocado por la CGT en oposición al proyecto de reforma laboral que será tratado este jueves en la Cámara de Diputados, luego de obtener media sanción en el Senado, y se inscribe en una serie de protestas y advertencias de las centrales sindicales frente a los cambios propuestos en las condiciones de trabajo.