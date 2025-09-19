Ajedrez internacional en La Falda: se viene el Festival Latinoamericano 2025

Del 3 al 5 de octubre se disputará el IV Gran Abierto Latino y la XI Copa Latinoamericana de Ajedrez Infantil, con más de 3 millones de pesos en premios.

La ciudad de La Falda, en el corazón del valle de Punilla, será sede del Festival Latinoamericano de Ajedrez 2025, que se realizará los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Municipal.

El evento reunirá a jugadores de distintos países de América Latina y contará con dos competencias principales: el IV Gran Abierto Latino (IRT Rápido) y la XI Copa Latinoamericana de Ajedrez Infantil, que en conjunto repartirán más de 3 millones de pesos en premios.

IV Gran Abierto Latino

Este torneo se jugará bajo la modalidad IRT Rápido a 9 rondas, con ritmo de 30 minutos más 10 segundos por jugador, y repartirá $2.000.000 en premios, distribuidos en cuatro grupos:

Grupo A (+ 2001 ELO) : 1° $225.000; 2° $150.000; 3° $100.000

: 1° $225.000; 2° $150.000; 3° $100.000 Grupo B (1701 a 2000) : 1° $225.000; 2° $150.000; 3° $100.000

: 1° $225.000; 2° $150.000; 3° $100.000 Grupo C (1401 a 1700) : 1° $225.000; 2° $150.000; 3° $100.000

: 1° $225.000; 2° $150.000; 3° $100.000 Grupo D (0 a 1400): 1° $225.000; 2° $150.000; 3° $100.000

Habrá además estadia e inscripción para los campeones de la edición 2026.

El árbitro principal será el AN Pablo Paris, y el director del torneo será el MI Eduardo Tomassi.

XI Copa Latinoamericana de Ajedrez Infantil

Se jugará también a 9 rondas con ritmo 30+10 y entregará medallas y estadías para la edición 2026 a los ganadores de cada categoría:

Sub 8 masculino y femenino

Sub 10 masculino y femenino

Sub 12 masculino y femenino

Sub 14 masculino y femenino

Las inscripciones cierran el 30 de septiembre y las delegaciones pueden consultar promociones especiales de alojamiento en el Hotel España y el Hotel Katrin.

La organización está a cargo de Ajedrez Global y cuenta con el aval de la FIDE, la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y la Asociación de Ajedrez de Córdoba (AAPC).

Consultas e inscripciones: 3496440342 (Fabián Hominal)