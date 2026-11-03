Del aula al escenario: Javier Guerrero llega a Córdoba con “Fuerza profes”, un stand up para reírse de la vida docente

El humorista llevará al Teatro Ciudad de las Artes las situaciones más insólitas del mundo escolar, con dos funciones el 14 y 15 de noviembre. Un espectáculo que combina risas, catarsis y una mirada crítica sobre los desafíos cotidianos de enseñar.

Reuniones interminables, cambios de último momento, burocracia, grupos de WhatsApp, familias, estudiantes y esa sensación de que el trabajo nunca termina cuando suena el timbre de salida. Si hay alguien que conoce ese universo, al menos desde el humor, es el Profe Javier Guerrero.

Después de conquistar seguidores en las redes sociales con sus ocurrencias sobre el mundo escolar, el personaje dejará por un rato las pantallas para encontrarse cara a cara con el público en “Fuerza profes, la catarsis continúa”, un espectáculo de stand up que promete convertir las pequeñas y grandes tragedias de la vida docente en motivos para reír.

La propuesta llegará al Teatro Ciudad de las Artes de Córdoba con dos funciones: el sábado 14 de noviembre a las 21.30 y el domingo 15 a las 21.

Cuando la sala de profesores se convierte en comedia

El espectáculo propone un recorrido por esas experiencias que cualquier docente puede reconocer, desde las situaciones más absurdas de la convivencia escolar hasta las contradicciones de una profesión que exige vocación, paciencia y una considerable capacidad para adaptarse a lo inesperado.

Pero las risas no llegan solas.

“Fuerza profes” también pone el foco en las condiciones laborales y económicas de los educadores, el desgaste emocional, el estrés, las exigencias institucionales y los cambios permanentes del sistema educativo.

Las relaciones con estudiantes, familias y equipos directivos, los códigos propios de la sala de profesores y la dificultad para separar el trabajo de la vida personal forman parte de un repertorio que utiliza el humor para hablar de cuestiones muy reales.

Incluso hay espacio para recuperar las experiencias que dejó la pandemia, con la virtualidad, las transformaciones en la enseñanza y las nuevas formas de evaluar y acompañar las trayectorias escolares.

Reírse para no perder la cordura

La pregunta que atraviesa el espectáculo es tan sencilla como familiar para quienes trabajan en educación: ¿cómo sobrevivir al caos cotidiano sin perder la cabeza?

Javier Guerrero encuentra en el stand up una manera de compartir esa experiencia colectiva, reírse de las propias contradicciones y, al mismo tiempo, reivindicar el valor de enseñar.

La propuesta combina una mirada crítica sobre el sistema educativo con el reconocimiento de quienes sostienen todos los días la tarea de educar, incluso en circunstancias que muchas veces parecen superar cualquier planificación.

Y aunque el espectáculo está especialmente pensado para docentes, sus situaciones también pueden resultar familiares para quienes alguna vez estuvieron del otro lado del aula.

Porque todos pasamos por la escuela. Y casi todos tenemos alguna anécdota que, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en comedia.

Dos funciones en Córdoba

“Fuerza profes, la catarsis continúa” se presentará el sábado 14 de noviembre a las 21.30 y el domingo 15 a las 21, en el Teatro Ciudad de las Artes, ubicado en avenida Pablo Ricchieri 1955, en la ciudad de Córdoba.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Autoentrada.

Una invitación a cambiar por un rato las planificaciones, las reuniones y los problemas del aula por una noche de humor compartido. Porque, a veces, la mejor manera de atravesar las dificultades de una profesión tan desafiante como enseñar es poder reírse juntos de ellas.