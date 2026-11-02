La Valija lleva sus títeres a Córdoba con “Cielo de fueguitos”, una historia de sueños y estrellas

La compañía de Villa Carlos Paz estrenará su nueva comedia fantástica el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en la Sala de Títeres Caracol, de la capital provincial. Con Eliana Leira y Beto Melendi en escena, la propuesta combina títeres de mesa y actuación para contar una historia de amistad, amor y deseos que se resisten a desaparecer.

Hay quienes miran las estrellas para encontrar respuestas. Otros, para pedir deseos. Y están también aquellos que, por más que lo intenten, empiezan a convencerse de que sus sueños nunca se harán realidad.

En algún lugar entre esas posibilidades transcurre “Cielo de fueguitos”, la nueva propuesta de La Valija Teatro de Títeres, la compañía de Villa Carlos Paz que regresará a escena este fin de semana con una historia atravesada por la fantasía, el humor y la ternura.

Las funciones de estreno serán el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en la Sala de Títeres Caracol, ubicada en Manuel Quintana 1464, en barrio Bajo Palermo de la ciudad de Córdoba.

Con Eliana Leira y Beto Melendi como intérpretes y manipuladores, la obra combina títeres de mesa con actuación y recupera el universo de una pieza del dramaturgo Ricardo Talento para construir una comedia fantástica destinada a toda la familia.

Un inventor, una artista y un cielo lleno de deseos

El protagonista de la historia es el maestro Bornolio, un personaje que decidió alejarse del mundo y refugiarse en una terraza.

Desde allí observa el cielo y sueña con cambiar la realidad. Incluso ha diseñado un curioso artefacto que le permite pedir deseos a las estrellas. Pero hay un problema: necesita una ayudante y, en el fondo, ya no está demasiado convencido de que sus sueños puedan cumplirse.

Entonces aparece Cibelina, con su atril, sus pinturas y una manera bastante diferente de mirar la vida.

Mientras Bornolio se debate entre sus ilusiones y la resignación, ella conserva una certeza: tarde o temprano, los deseos encuentran la manera de hacerse realidad.

El encuentro entre ambos comenzará a transformar ese pequeño universo suspendido sobre una terraza, dando lugar a una historia de amistad y amor donde la imaginación se convierte en una herramienta para pensar un mundo diferente.

Una invitación a recuperar la capacidad de asombro

En tiempos de pantallas, imágenes fugaces y estímulos permanentes, “Cielo de fueguitos” propone algo tan sencillo como detenerse un momento y levantar la mirada.

La obra recupera la posibilidad de soñar como una experiencia compartida y encuentra en el lenguaje de los títeres una manera de acercar esa idea tanto a los chicos como a los adultos.

Con humor, sensibilidad y personajes que oscilan entre lo cotidiano y lo fantástico, La Valija vuelve a apostar por un teatro capaz de emocionar a distintas generaciones.

La puesta tiene dirección colectiva de la compañía, mientras que Lautaro Altimari está a cargo de la técnica.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 50 minutos y está recomendado para público a partir de los 4 años.

Dos funciones de estreno en Córdoba

Con esta nueva producción, la compañía carlospacense llegará a la capital provincial para compartir una propuesta que combina la expresividad de los títeres con la presencia de los actores en escena.

“Cielo de fueguitos” se presentará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre en la Sala de Títeres Caracol, con entradas disponibles en la boletería y venta anticipada ya habilitada.

Una oportunidad para encontrarse con el teatro de títeres y compartir una historia que, detrás de sus personajes y situaciones fantásticas, deja una pregunta para grandes y chicos: ¿qué pasaría si todavía pudiéramos cambiar un poquito el mundo con nuestros deseos?