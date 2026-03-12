A 50 años del golpe, se presentó la agenda de la Semana de la Memoria 2026

La programación reúne más de 170 actividades en todo el territorio provincial. Fue elaborada de manera conjunta entre el Gobierno provincial, municipios, el Poder Legislativo y organismos de derechos humanos. Instituciones y organizaciones destacaron el trabajo sostenido de la Provincia en políticas públicas de memoria, verdad y justicia.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba presentó oficialmente la Agenda de la Semana de la Memoria 2026, en un acto realizado en el Archivo Provincial de la Memoria, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar y de los 20 años de la creación de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria.

La actividad fue encabezada por el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, junto a la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, y contó con la participación de autoridades provinciales, municipales y legislativas, además de representantes de organismos de derechos humanos y referentes institucionales.

Durante el encuentro se presentó la agenda de actividades que se desarrollarán en toda la provincia bajo el lema “A 50 años del golpe, Córdoba con memoria abraza la democracia. 20 años de políticas públicas de memoria, por la verdad y la justicia”.

La programación incluye más de 170 actividades en todo el territorio provincial, construidas de manera articulada entre distintas áreas del Gobierno provincial, el Poder Legislativo, gobiernos municipales, organismos de derechos humanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la Ley de la Semana de la Memoria (N.º 10.619).

Las propuestas buscan promover la reflexión colectiva, fortalecer la democracia y la memoria en torno a los hechos ocurridos durante la última dictadura, a partir de actividades culturales, educativas, institucionales y comunitarias.

Al respecto, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, explicó que la agenda se construyó junto a instituciones y organizaciones de la sociedad civil y remarcó que estas iniciativas buscan “generar en la sociedad un escudo para que nunca más le vuelva a pasar esto a la patria”.

Asimismo, señaló la importancia de transmitir estos hechos a las nuevas generaciones y enfatizó: “El Nunca Más no es un eslogan, es una frase viva que hay que alimentar todos los días”.

A su turno, la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, señaló que la presentación de la agenda se da en un momento significativo, “a cincuenta años del golpe, con veinte años de políticas públicas y en un contexto en el que seguimos encontrando a nuestros desaparecidos”, lo que refuerza el compromiso de la provincia con las políticas de memoria.

“Hoy esta política es transversal: participan municipios, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, organizaciones y muchos sectores de la comunidad. Un equipo de trabajo comprometido con seguir recordando”, destacó.

La secretaria general de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, sostuvo que los espacios de memoria y las políticas públicas sostenidas durante más de dos décadas reflejan “el compromiso y la decisión de un Estado que acompaña a la sociedad en esta elección del país que queremos ser”.

De la misma manera, la directora del Archivo Provincial de la Memoria, María Eleonora Cristina, remarcó la importancia de contar con un Estado que escucha un reclamo, “pero no solo del movimiento de Derechos Humanos, sino de toda la sociedad, porque lo que se conmemora en estos 50 años es un momento de una crueldad extrema”.

Cabe destacar que la presentación se dio en un contexto significativo para las políticas de memoria en Córdoba, luego de que la Justicia federal confirmara la identificación de restos de 12 personas desaparecidas, halladas en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, a partir de trabajos de investigación y análisis genéticos realizados por equipos especializados.

En ese sentido, el ministro Siciliano indicó que, por instrucción del gobernador Martín Llaryora, el Gobierno provincial se puso a disposición de la Justicia en la investigación vinculada al hallazgo en La Perla y aseguró que seguirán acompañando el trabajo judicial “con todo lo que sea necesario” para que más familias puedan conocer el destino de sus seres queridos.

Trabajo conjunto por la memoria, la verdad y la justicia

Durante la jornada, instituciones y organismos de derechos humanos destacaron el trabajo sostenido que la Provincia viene desarrollando en materia de políticas públicas vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia, así como la construcción colectiva de la agenda anual de actividades.

María del Carmen Torres, Familiar de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, destacó la importancia de esta agenda como garantía de las políticas de Estado que trascienden.

“No es lo mismo que un organismo de derechos humanos hable de la semana de la memoria a que sea una ley y que el Gobierno provincial la cumpla y la llene de actividades. Y eso es un logro colectivo, de la sociedad en su conjunto”, finalizó.

En tanto, la titular de Abuelas Córdoba, Belén Altamiranda Taranto, manifestó: “Es muy emocionante todo lo que se anunció hoy. Esto ratifica lo que venimos hablando, que cuando hay presencia y herramientas del Estado se hace todo mucho más fácil. Porque creemos que hacer memoria tiene que ser de manera colectiva, activa y participativa”.

María José Loto, presidenta de HIJOS Córdoba, resaltó a la Provincia como pionera en la Ley Provincial de la Memoria y añadió: “Este fue un trabajo sostenido a lo largo del tiempo, durante estos 20 años de política de memoria, verdad y justicia. Y eso ha sido respaldado por la ley provincial”.

Soledad García Quiroga, vicepresidenta de la Asociación Civil de Ex Presos Políticos, reconoció las políticas de memoria, verdad y justicia del Gobierno provincial: “Reconocer esto como política de Estado es fundamental. Nuestra esencia está en defender estas políticas”.

La agenda completa de actividades puede consultarse en formato digital en el sitio oficial del Gobierno de Córdoba.