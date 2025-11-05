Villa Santa Cruz del Lago avanza con el proyecto de concesión del servicio de agua

El Concejo Deliberante realizará este jueves 6 de noviembre, a las 10, la segunda Audiencia Pública sobre el proyecto de ordenanza que regula la concesión del servicio de agua corriente y desagües cloacales. La iniciativa contempla otorgar la prestación a la Cooperativa local por un plazo de diez años.

El Concejo Deliberante de Villa Santa Cruz del Lago continuará este jueves con el proceso de tratamiento del proyecto de ordenanza que regula y concede el servicio público de agua corriente y desagües cloacales, mediante la realización de la segunda Audiencia Pública, programada para las 10:00 horas en el salón ubicado en la intersección de Ruta Nacional 38 y Ruta Provincial 28.

La primera audiencia se desarrolló el pasado martes en un marco de cordialidad y respeto, con participación de vecinos, referentes institucionales y representantes del Ejecutivo municipal, según evaluaron las autoridades. Durante la jornada, se expresaron opiniones y observaciones vinculadas al proyecto, destacándose el clima de diálogo constructivo y transparente promovido por el cuerpo deliberativo.

La iniciativa establece que el servicio de agua corriente y cloacas será prestado por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Asistenciales de Villa Santa Cruz del Lago y Zonas Adyacentes Ltda., a través de un contrato de concesión por diez años, prorrogable conforme a las condiciones fijadas en el texto normativo.

El proyecto dispone que la Municipalidad conservará la titularidad del servicio, el poder de policía, control y fiscalización, y que el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) será la autoridad competente en materia tarifaria. Además, se fija un canon del 3,5% sobre el componente fijo de la tarifa, destinado a financiar las tareas municipales de supervisión y mantenimiento.

Entre otros aspectos, el contrato incorporado como anexo al proyecto define la obligación de la concesionaria de presentar un Plan Director de Obras e Inversiones en un plazo de seis meses, con diagnóstico técnico, proyecciones de demanda y programas de expansión del servicio. También establece controles mensuales de calidad del agua, un régimen de informes periódicos al municipio, y mecanismos de resolución de conflictos ante el fuero contencioso-administrativo de Córdoba.

Tras la segunda audiencia, el proyecto quedará en condiciones de ser tratado en el recinto para su aprobación definitiva, lo que marcará un paso central en la consolidación del nuevo esquema de gestión del servicio público de agua en la localidad.