Villa Parque Siquiman se suma a Córdoba Rosa con una jornada de concientización y actividades

El encuentro será el viernes 17 de octubre a las 18 en el predio La Josefina, con caminata, controles de salud, charlas y espectáculos en vivo.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Villa Parque Siquiman será sede de una nueva edición de Córdoba Rosa, una propuesta que invita a la comunidad a participar de una tarde de actividades, prevención y concientización.

El evento se llevará a cabo el viernes 17 de octubre a las 18:00 en el predio La Josefina, con una programación abierta y gratuita que incluirá caminata, charlas informativas, stands interactivos, controles de salud y espectáculos en vivo.

La actividad es impulsada por la Dirección de Gabinete Interministerial y Políticas de Género del Gobierno de Córdoba, a cargo de Libia Smania, y busca promover la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama, además de generar espacios de encuentro y acompañamiento.

Desde la organización invitan a los asistentes a participar con su mejor look rosa y a compartir la jornada en un ambiente de comunidad y solidaridad. También se recomienda llevar una prenda rosa y el equipo de mate para disfrutar de la tarde al aire libre.