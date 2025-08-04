Villa Giardino define su bandera oficial con un último taller abierto a la comunidad

La capacitación se realizará este martes 5 de agosto a las 10 h en el Cine Teatro Alejandro Giardino, con la participación del especialista Cristian Baquero Lazcano.

Villa Giardino se prepara para dar el paso final en el proceso de creación de su bandera oficial, un símbolo que buscará representar la identidad, historia y proyección de la localidad. Este martes 5 de agosto a las 10:00 horas tendrá lugar la última capacitación para quienes deseen participar en el concurso público convocado para diseñarla.

La actividad, de acceso libre y gratuito, se desarrollará en el Cine Teatro Alejandro Giardino y estará a cargo del Prof. Dr. Cristian Baquero Lazcano, experto internacional en vexilología e imagen pública, y actual Director de Comunicación de la Asociación Argentina de Ceremonial y Protocolo (ASARP).

Durante el encuentro se brindarán herramientas conceptuales, simbólicas y normativas para mejorar las propuestas que podrán presentarse hasta el 15 de agosto. La capacitación está dirigida a vecinos, instituciones educativas, organizaciones sociales, culturales y artistas, entre otros actores de la comunidad.

La iniciativa forma parte del programa provincial “Nuestra Bandera”, impulsado por la Legislatura de Córdoba, que promueve la adopción de símbolos identitarios en distintos municipios. Villa Giardino se suma así a otras localidades como La Falda, Cosquín, Jesús María y Charbonier, que ya avanzan en este camino.

El concurso está abierto a personas físicas con al menos dos años de residencia en la localidad, así como a instituciones públicas, privadas y organizaciones intermedias.

Quienes deseen participar pueden consultar las bases en la Mesa de Entrada del Municipio o solicitar el pliego por correo electrónico a [email protected].

Crear una bandera no es solo un acto de diseño: es un gesto de pertenencia y construcción colectiva. Villa Giardino está escribiendo una nueva página en su historia.