Villa Giardino: apareció en buen estado de salud el joven de 19 años que era buscado

Ezequiel Funes había sido reportado como desaparecido este miércoles. La Policía confirmó que fue localizado en buen estado de salud.

La Policía de Córdoba informó que este jueves se logró dar con el paradero de Ezequiel Funes, el joven de 19 años que era intensamente buscado en Villa Giardino tras haberse ausentado de su domicilio el pasado 24 de septiembre.

De acuerdo con el parte oficial, tras las averiguaciones practicadas se pudo ubicar al joven en buen estado de salud, y posteriormente fue trasladado a la Comisaría de Villa Giardino para completar los trámites de rigor.

La búsqueda había sido iniciada por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que había solicitado la colaboración de la población para dar con el paradero del muchacho.