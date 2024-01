Villa Ernestina: reclaman una solución definitiva al abastecimiento de agua

Fuente: VillaNos Radio

“En nuestras canillas sale barro líquido”. Con esa frase resumió Santiago, vecino de Villa Ernestina, los problemas de abastecimiento de agua que tiene en el barrio.

Si bien se trata de un sector que está dentro del ejido de Villa Carlos Paz, el agua que reciben es provista por la comuna de Estancia Vieja. “Con las últimas lluvias, el agua del río Los Chorrillos viene muy turbia, más con los incendios que tuvimos el año pasado. Los filtros no dan abasto. La comuna no tiene la capacidad de brindar agua potable”, afirmó el vecino en diálogo con VillaNos Radio y sostuvo que desde hace un mes vienen con este problema.

Detalló que aún poniendo filtros en la casa, el problema no se soluciona y que incluso el tanque domiciliario se llena de barro en apenas dos o tres días. A eso se suma el faltante de agua ya que, según les informaron desde la comuna, las bombas están trabajando a un 25% de su capacidad.

“Se les queman por las tormentas eléctricas, por alguna falla o por el ingreso de barro. Nos han dejado sin agua hasta tres días seguidos”, precisó.

La población de este barrio reclama que el municipio de Villa Carlos Paz intervenga y le dé una solución definitiva al problema. Recordemos que el sector fue incorporado al ejido tras la ampliación aprobada por la Legislatura en 2018. En este sentido describió que a las calles le faltan nomencladores y también se encuentran en muy mal estado, lo que dificulta también la llegada de los camiones cisterna.

El viernes 05 de enero por la mañana, lxs vecinxs tuvieron una reunión con la secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, Carla Livelli; el concejal Sebastián Guruceta; y el subsecretario de Agua y Saneamiento, Roberto Cotti. Allí les presentaron el plan de obras que se viene realizando desde el 2022 donde, según les dijeron, el objetivo es conectar esa zona con la red que se abastece desde Cuesta Blanca.

“Nos dijeron que hay problemas con la propiedad de los tanques que están en calle Lavaisse y Heine. Uno fue expropiado por la municipalidad de Carlos Paz, pero la comuna no lo ha cedido y en parte se entiende porque ellos le tienen que proveer de agua a sus habitantes. Y el otro tanque está en una situación más complicada porque no se sabe bien de quién es y, al parecer, está embargado en un juicio laboral. En el interín, desde la municipalidad nos dijeron que están intentando llegar a un convenio nuevo con la comuna”, expresó Santiago.

El mismo viernes, pero por la tarde, la problemática del agua en Villa Ernestina fue tratada en el Concejo de Representantes a partir de un proyecto impulsado por el concejal Daniel Ribetti de Juntos por Carlos Paz, que proponía instar al Departamento Ejecutivo Municipal a que en un plazo de 60 días corridos “gestione la conexión de los vecinos de la zona norte de Carlos Paz al sistema de provisión de agua municipal”.

Como era de esperarse, el proyecto no fue tratado sobre tablas y pasó a comisión.

“Fue triste ver cómo las peleas políticas importan más que darle una respuesta a los vecinos. Todo se convirtió en una pelea por quién votó o no la expropiación de un tanque, que si el servicio era de la COOPI o no. Quien le respondía al concejal Ribetti era el concejal Guruceta que había estado con nosotros esa misma mañana mostrándonos cuál es la solución al problema. No quedó en claro por qué entonces no contó el proyecto. Nosotros esperamos que tanto la oposición como el oficialismo se den la mano y se pongan a trabajar para los vecinos que somos los que les pagamos el sueldo a través de los impuestos”, consideró.