Villa Carlos Paz: detienen a dos hombres por robar celulares en Cetrogar

Dos hombres de 24 y 28 años fueron aprehendidos en Villa Carlos Paz tras ser señalados por el robo de teléfonos celulares en el local Cetrogar de avenida Cárcano y Castelli.

Anoche, alrededor de las 20:55, personal policial fue comisionado a un local comercial ubicado en avenida Cárcano esquina Castelli, en la zona céntrica de Villa Carlos Paz, tras un llamado a la central por un robo en curso.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el encargado de la tienda Cetrogar, quien informó que dos individuos habían sustraído elementos del comercio y luego se dieron a la fuga.

Con las características aportadas, se desplegó un rastrillaje en el sector que permitió interceptar a los sospechosos a los pocos minutos. Se trata de dos hombres de 24 y 28 años, quienes llevaban entre sus pertenencias tres teléfonos celulares reconocidos como los sustraídos del local.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Alcaldía local, junto con los elementos secuestrados. La causa quedó a disposición del magistrado interviniente.