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Cumplió años la Carande y hubo festejos

La comunidad educativa de la escuela Carande Carro de Villa Carlos Paz celebró un nuevo aniversario de la institución en una jornada cargada de emoción, encuentro y reconocimiento al enorme trabajo cotidiano que realizan docentes, directivos y estudiantes.

Algunos funcionarios y referentes locales se acercaron a saludar a la comunidad, entre ellos el médico sanitarista Emilio Iosa, director de Vinculación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia, y el concejal Fernando Revello. Ambos fueron recibidos por la directora de la institución y compartieron actividades con la comunidad educativa.

Durante la visita, los presentes destacaron la importancia de acompañar de manera permanente a las escuelas que, más allá de las jurisdicciones administrativas, reciben todos los días a cientos de jóvenes carlospacenses que encuentran allí un espacio de formación, crecimiento y construcción de futuro.

En ese sentido, remarcaron que las problemáticas cotidianas de los colegios deben ser atendidas de manera articulada entre distintos sectores del Estado y la comunidad, entendiendo que la educación es una responsabilidad colectiva que trasciende límites políticos o institucionales.

La jornada estuvo marcada por el afecto, los recuerdos y el reconocimiento a una institución que forma parte de la historia educativa de la ciudad y que continúa siendo un espacio fundamental para generaciones de estudiantes.

“Cada escuela que abre sus puertas y sostiene el compromiso diario de educar merece ser acompañada, escuchada y fortalecida”, señalaron los visitantes al finalizar el encuentro, quienes fueron recibidos por la directora del establecimiento, Laura Frini.

lajornada
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