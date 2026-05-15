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Motociclista murió tras chocar contra un guardarraíl en el Camino del Cuadrado

Un hombre de 41 años falleció este viernes al perder el control de una motocicleta Kawasaki 650 en la Ruta Provincial E-98, a la altura del kilómetro 6, en jurisdicción de Valle Hermoso.

Este viernes, alrededor de las 13:50, se registró un siniestro vial fatal en la Ruta Provincial E-98, conocida como Camino del Cuadrado, a la altura del kilómetro 6, en jurisdicción de Valle Hermoso.

Según se informó, por causas que se investigan, un hombre de 41 años que conducía una motocicleta Kawasaki 650 perdió el control del rodado e impactó contra un guardarraíl.

Al lugar acudieron servicios de emergencias médicas, que constataron el fallecimiento del motociclista.

Tras el hecho, las autoridades policiales implementaron un cordón perimetral de seguridad para permitir el trabajo de los equipos técnicos y periciales. La ruta permaneció cortada durante algunas horas y luego fue habilitada nuevamente una vez finalizadas las tareas en el sector.

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