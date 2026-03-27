Villa Carlos Paz se prepara para una Semana Santa 2026 con agenda llena de actividades, teatro y paseos

La ciudad ya puso en marcha la cuenta regresiva para Semana Santa 2026 con una programación que combina propuestas religiosas, culturales, recreativas y teatrales, además de circuitos históricos, naturaleza y gastronomía. Habrá actividades desde el miércoles 1 al domingo 5 de abril en distintos puntos de la villa.

Villa Carlos Paz se prepara para vivir una nueva Semana Santa con una agenda cargada de propuestas para vecinos y turistas, en una de las fechas más fuertes del calendario turístico local.

La programación prevista para 2026 incluye actividades religiosas, espectáculos al aire libre, eventos culturales, shows, paseos históricos y una cartelera teatral con figuras destacadas, en un esquema pensado para disfrutar en familia y con múltiples opciones distribuidas a lo largo de cinco días.

Del homenaje a Malvinas al astroturismo

La agenda comenzará el miércoles 1 de abril a las 22:30 con la Vigilia de Malvinas en Plaza Casado.

El jueves 2 de abril, día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se realizará a las 10:15 el acto conmemorativo de la Gesta de Malvinas en la Plaza del CAS, seguido por una caminata hasta Plaza Casado.

Ese mismo día, la programación sumará propuestas bien distintas entre sí: a las 18 se desarrollará en el Hotel Eleton el Fashion Show “Pampita y sus secretos de pasarela”, con conducción de Hernán Drago y participación de Carolina Ardohain; y a las 21 habrá una experiencia de astroturismo en el Aula Ambiental.

Viernes Santo con Vía Crucis, Misa Criolla y actividades abiertas

El viernes 3 de abril concentrará una parte importante de las actividades religiosas y culturales. Desde las 9 habrá jornada de puertas abiertas en el Aula Ambiental; a las 11 se realizará el tradicional Vía Crucis en el Cerro La Cruz; y por la tarde-noche habrá otros tres Vía Crucis organizados por distintas parroquias de la ciudad:

19:15 : Parroquia San José

: Parroquia 19:30 : Parroquia del Niño Dios

: Parroquia del 20:00: Parroquia Nuestra Señora del Carmen

A las 21, en 9 de Julio y Alem, se presentará la Misa Criolla, una de las propuestas musicales más vinculadas al espíritu de Semana Santa en la ciudad. Ya entrada la medianoche, el calendario suma también la Fiesta Bresh en Zebra Club.

Sábado y domingo: naturaleza, feria, Pascua y celebración evangélica

El sábado 4 de abril arrancará con una salida de avistaje de aves en la costa del lago, desde Av. Illia y Artigas, a las 9. A las 12 abrirá la 4ª Feria de Coleccionismo “Carlos Paz sin escalas” en Green Paradise y, a las 17:30, se realizará la inauguración del cartel de Villa Carlos Paz en Av. Illia y Beethoven.

Por la noche, a las 20:30, tendrá lugar la Vigilia Pascual en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

El domingo 5 de abril, la jornada comenzará con la Misa de Pascua a las 10 en los Jardines Municipales. Al mediodía continuará la feria de coleccionismo y, a las 18, habrá una celebración evangélica también en Jardines Municipales.

Una cartelera teatral fuerte para el fin de semana largo

A la programación al aire libre se le suma una cartelera teatral y musical de peso, con funciones entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril.

Entre los espectáculos confirmados figuran:

Los Palmeras , en el Teatro Luxor , el viernes 3 a las 22 .

, en el , el a las . “Cortocircuito” , con Pedro Alfonso, Yayo Guridi, Viviana Saccone, Sebastián Almada y Julieta Poggio , en el Teatro del Lago .

, con , en el . “Ni media palabra” , con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez , en el Holiday I .

, con , en el . “Una clase especial” , con Damián De Santo y Christian Sancho , en Teatro Wo .

, con , en . “Trum Malambo” , espectáculo folklórico en el Teatro Libertad .

, espectáculo folklórico en el . “Que Cacho de show”, con Cacho Buenaventura, en Teatro Bar.

También habrá propuestas familiares, de magia, humor y musicales en distintos teatros del centro, reforzando la oferta para quienes elijan pasar el fin de semana largo en la ciudad.

Parque Estancia La Quinta y circuito religioso

Entre los paseos destacados para esos días aparece el Parque Estancia La Quinta, en barrio La Quinta, abierto de 9 a 17 y con visitas guiadas gratuitas a las 10, 11:30 y 14:30.

El predio permite recorrer parte del legado jesuita en la ciudad y se complementa con un circuito de turismo religioso que incluye la Iglesia del Niño Dios, la Virgen Blanca, la Cruz de Palo y la Gruta de Lourdes, puntos que ayudan a contar parte de la historia e identidad local.

La referencia histórica del lugar también suma interés: la estancia fue donada a la Compañía de Jesús en 1906, y entre sus visitantes ilustres figura Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco.

Cerro La Cruz y Quebrada del Condorito

Como cada Semana Santa, el Cerro La Cruz volverá a ser uno de los recorridos más elegidos. El paseo estará habilitado de 8 a 17 y ofrece naturaleza, miradores y una de las vistas más emblemáticas de la ciudad. El Viernes Santo, además, será escenario del clásico Vía Crucis desde las 11.

Otra de las propuestas fuertes para quienes buscan naturaleza es el acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, con recorridos por la Pampa de Achala y el área noreste del parque. Durante Semana Santa, el ingreso al Balcón Norte y al Río de los Condoritos estará habilitado solo con prestadores y guías autorizados, mientras que el ingreso sin guía podrá realizarse por el camino 2: Paso de las Piedras y La Trinidad. En todos los casos, el registro previo será obligatorio.

Gastronomía frente al lago

A todo esto se suma el ya consolidado Circuito Gastronómico en la Costa del Lago, un corredor que se extiende desde el Puente Uruguay hasta la rotonda del monumento a Juan Bautista Bustos, con restaurantes, bares y espacios para desayunar, almorzar, merendar o cenar frente al lago San Roque.

Con esta combinación de espiritualidad, teatro, naturaleza, historia y gastronomía, Villa Carlos Paz se prepara para vivir una nueva Semana Santa con una propuesta amplia y diversa, pensada para atraer a públicos muy distintos y sostener el movimiento turístico durante todo el fin de semana largo.