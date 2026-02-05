Villa Carlos Paz: se enojó por el agua derramada y terminó detenida por golpear a su vecino cuando lavaba el auto

Una mujer de 30 años fue detenida en barrio Colinas de Villa Carlos Paz, acusada de golpear a su vecino de 32 años con un elemento contundente mientras éste lavaba su vehículo en la vía pública.

Este miércoles, minutos antes de las 23, personal policial del Comando de Acción Preventiva se constituyó en un domicilio de pasaje Grimberg, en barrio Colinas de Villa Carlos Paz, luego de ser comisionado por la central por una denuncia de agresión entre vecinos.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 32 años, quien manifestó que se encontraba lavando su vehículo en la vía pública cuando fue agredido por su vecina, una mujer de 30 años, que lo golpeó con un elemento contundente tras enojarse por el agua derramada.

Posteriormente, se hizo presente el servicio de emergencias, cuyo personal diagnosticó en el damnificado politraumatismo leve en pierna derecha y pecho.

La mujer fue aprehendida y trasladada a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente. En el procedimiento se secuestró el elemento utilizado en la agresión.