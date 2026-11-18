El procedimiento se realizó durante la madrugada en calle Atenas. La propietaria del comercio alertó a la Policía y aportó las características del sospechoso.

Un hombre de 26 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en Villa Carlos Paz, acusado de sustraer una batería de un taller mecánico ubicado sobre calle Atenas. Al escapar, abandonó el elemento en las inmediaciones del comercio.

El episodio ocurrió alrededor de las 0:30, cuando la propietaria del establecimiento alertó telefónicamente a la Policía tras observar a un individuo que salía del interior del taller llevando una batería.

Según manifestó la mujer, el sospechoso arrojó el elemento cerca del lugar y emprendió la fuga a pie.

Con las características aportadas, personal policial desplegó un operativo en el sector que permitió localizar y controlar a un hombre de 26 años, quien fue aprehendido.

Posteriormente, fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición de la Justicia.