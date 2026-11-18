Las máximas apenas superarán los 20 grados en ambas jornadas, con posibilidades de precipitaciones y algunos mejoramientos temporarios. Este miércoles continúa la alerta amarilla por tormentas en Punilla, mientras que el jueves se anticipa un nuevo aumento de la inestabilidad.

El tiempo continuará inestable en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla durante este miércoles y jueves, con abundante nubosidad, posibilidades de lluvias y temperaturas moderadas para esta época del año. Después de varios días marcados por tormentas, los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad del período.

Este miércoles 18 de noviembre comenzó con cielo mayormente nublado y un ambiente fresco. Cerca de las 9.30, la temperatura rondaba los 18 grados, mientras que para la tarde se espera una máxima de entre 22 y 23 grados.

Durante el resto de la mañana persistirá la nubosidad, con algunas posibilidades de precipitaciones débiles. Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde podrían registrarse nuevos chaparrones, alternados con mejoramientos temporarios.

El viento soplará principalmente del sector sur, con intensidad leve a moderada y ráfagas que podrían alcanzar los 30 a 35 km/h.

Hacia la noche disminuirían las probabilidades de lluvia, aunque se mantendrán sectores de abundante nubosidad.

Alerta amarilla por tormentas en Punilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas que comprende a Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla durante la mañana de este miércoles.

La advertencia contempla tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por precipitaciones intensas en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos para las zonas alcanzadas por el aviso se ubican entre 30 y 70 milímetros, con posibilidades de superar esos registros de manera puntual.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y extremar las precauciones en sectores próximos a ríos, arroyos y vados serranos.

Jueves con mayores probabilidades de lluvia

El jueves 19 mantendrá temperaturas similares o algo más bajas, con una mínima cercana a los 14 o 15 grados y una máxima que podría ubicarse entre 21 y 23 grados.

La jornada comenzará con cielo mayormente cubierto y un ambiente húmedo. Durante la mañana podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas, mientras que hacia el mediodía y la tarde aumentarán las probabilidades de lluvias y posibles tormentas.

Los pronósticos anticipan precipitaciones intermitentes durante buena parte de la segunda mitad del día, con algunos mejoramientos temporarios y nuevas posibilidades de lluvia hacia la noche.

El viento soplará principalmente de los sectores este y sudeste, con intensidad leve a moderada.

La persistencia de la nubosidad limitará el ascenso de las temperaturas y mantendrá un ambiente relativamente fresco en Villa Carlos Paz y las localidades serranas, mientras que la inestabilidad podría prolongarse durante el viernes.