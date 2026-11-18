La medición de noviembre de CB Global Data y Videns mostró una ampliación de la ventaja del dirigente de Capilla del Monte. Germán Corazza ascendió al segundo puesto, Walter Gispert registró la mayor mejora mensual y Jorge Soria sufrió la caída más pronunciada. El intendente de Cosquín también quedó entre los tres peores diferenciales de la comparación provincial.

Fabricio Díaz volvió a ampliar su ventaja en el Ranking Departamental de Dirigentes de Punilla y completó diez meses consecutivos en el primer puesto, mientras que los intendentes de Villa Carlos Paz y Cosquín, Esteban Avilés y Raúl Cardinali, registraron fuertes retrocesos en sus diferenciales de imagen.

La nueva medición, elaborada por CB Global Data junto con Videns, también mostró cambios importantes en las posiciones intermedias, con ascensos de Germán Corazza, Walter Gispert y Emiliano Paredes, y caídas pronunciadas de Jorge Soria y Augusto Reyna.

El relevamiento se realizó entre el 9 y el 15 de noviembre, sobre una muestra de 678 casos, con un margen de error del 3,8%.

Díaz completó diez meses como líder y amplió su ventaja

El actual secretario de Coordinación Territorial del Gobierno de Córdoba e intendente de Capilla del Monte en uso de licencia alcanzó un diferencial de +10,4%, frente al +9% de octubre, con una recuperación de 1,4 puntos.

De esta manera, Díaz extendió una racha de liderazgo ininterrumpido que comenzó en febrero de 2026 y volvió a superar la barrera de los diez puntos que había alcanzado en septiembre.

Su imagen positiva creció de 28,5% a 29,4%, mientras la negativa descendió de 19,5% a 19%. El porcentaje que no sabe o no conoce se mantuvo prácticamente estable, al pasar de 52% a 51,6%.

La mejora también se reflejó en la distancia respecto de sus perseguidores. En octubre, Díaz aventajaba por apenas 1,3 puntos a Celeste Furmston, que ocupaba el segundo puesto. En noviembre, con Corazza como escolta, esa diferencia se amplió a 5,3 puntos.

El resultado consolidó así su liderazgo en un mes en el que varios de los dirigentes que habían ocupado los primeros lugares sufrieron retrocesos.

Corazza llegó al segundo puesto y Gispert tuvo la mayor recuperación

Uno de los movimientos destacados correspondió a Germán Corazza, intendente de Huerta Grande, que avanzó del sexto al segundo lugar.

Su diferencial pasó de +3,8% en octubre a +5,1% en noviembre, una mejora de 1,3 puntos. La imagen positiva aumentó de 10% a 11,5%, mientras la negativa registró una variación menor, de 6,2% a 6,4%.

Su ascenso también estuvo favorecido por las caídas de otros dirigentes. Celeste Furmston, que había llegado al segundo puesto en octubre con +7,7%, retrocedió a +4,8% y descendió al cuarto lugar.

En su caso, la pérdida de 2,9 puntos se explicó principalmente por el aumento de la imagen negativa, que pasó de 4% a 6,6%, mientras la positiva apenas varió, de 11,7% a 11,4%.

Pablo Alicio, de La Cumbre, conservó el tercer lugar pese a que su diferencial cayó de +6,6% a +4,9%.

Las diferencias entre Corazza, Alicio y Furmston son estrechas: apenas tres décimas separan al segundo del cuarto. Además, los tres presentan niveles de desconocimiento superiores al 80%, un dato relevante para interpretar sus posiciones.

La mayor recuperación mensual correspondió a Walter Gispert, legislador departamental, que pasó de +1,8% a +3,6%, una mejora de 1,8 puntos que le permitió avanzar cuatro lugares, del noveno al quinto.

Walter Gispert, legislador provincial por Punilla.

Su crecimiento respondió principalmente a la reducción de la imagen negativa, que descendió de 13,1% a 11,6%, mientras la positiva aumentó levemente, de 14,9% a 15,2%.

También mejoró Emiliano Paredes, de Tanti, que pasó de +0,4% a +2% y ascendió del décimo al séptimo puesto.

Un caso diferente fue el de Silvia Rocchietti, de Santa María de Punilla, que subió del séptimo al sexto lugar pese a que su diferencial bajó de +3,4% a +2,2%. Su avance en la clasificación respondió a los retrocesos de otros dirigentes, no a una mejora propia.

Soria sufrió la mayor caída y Reyna profundizó su retroceso

Después de haber protagonizado el mayor crecimiento de octubre, Jorge Soria, de Villa Giardino, registró en noviembre la caída más pronunciada.

Su diferencial descendió de +5,4% a +1,5%, una pérdida de 3,9 puntos que lo hizo retroceder del cuarto al octavo lugar.

El deterioro estuvo asociado principalmente a una disminución de la imagen positiva, que pasó de 14,4% a 10,9%, mientras la negativa subió levemente de 9% a 9,4%.

También fue importante el retroceso de Augusto Reyna, de Bialet Massé, que perdió 3,5 puntos y pasó de +4,3% a +0,8%.

Su evolución de los últimos meses muestra una caída sostenida. En septiembre había ocupado el segundo lugar con +7,2%; en octubre descendió al quinto y ahora quedó noveno. En dos meses perdió 6,4 puntos de diferencial.

Por su parte, Javier Dieminger, de La Falda, retrocedió de +2,6% a +0,8% y pasó del octavo al décimo puesto. Después de la recuperación que había mostrado en septiembre, cuando alcanzó +3,7%, volvió a acercarse al equilibrio entre valoraciones positivas y negativas.

Avilés perdió 3,8 puntos y volvió a profundizar su diferencial negativo

Esteban Avilés protagonizó otro de los movimientos más significativos de noviembre. El intendente de Villa Carlos Paz pasó de -1,4% en octubre a -5,2%, una caída de 3,8 puntos, la segunda más pronunciada del mes después de Soria.

El retroceso interrumpió la recuperación que había registrado durante septiembre y octubre, cuando su diferencial mejoró desde el -2,4% de agosto hasta el -1,4%.

La evolución de sus indicadores permite identificar con claridad el origen de la caída. Su imagen positiva se mantuvo prácticamente estable, al pasar de 32,9% a 32,8%, pero la negativa aumentó de 34,3% a 38%, un crecimiento de 3,7 puntos.

Al mismo tiempo, el porcentaje que no sabe o no conoce descendió de 32,8% a 29,2%.

De esta manera, Avilés continúa siendo el dirigente con mayor nivel de conocimiento dentro de la nómina: 70,8% de los encuestados expresó una valoración positiva o negativa sobre su figura.

También mantiene una particularidad que se repite en las mediciones anteriores: reúne simultáneamente la imagen positiva más alta (32,8%) y la negativa más elevada (38%) entre los 13 dirigentes evaluados.

La serie reciente muestra las oscilaciones de su diferencial: +3,3% en junio, +0,9% en julio, -2,4% en agosto, -2% en septiembre, -1,4% en octubre y -5,2% en noviembre.

Con este último resultado, Avilés se mantuvo en el duodécimo puesto y alcanzó su registro más desfavorable de los últimos siete meses.

Cardinali sigue en caída y quedó último por segundo mes consecutivo

La situación de Raúl Cardinali también mostró un nuevo deterioro. El intendente de Cosquín pasó de -3,9% en octubre a -6,6% en noviembre, una pérdida adicional de 2,7 puntos que lo mantuvo en el último lugar.

Su evolución resulta especialmente significativa si se considera que en agosto todavía registraba un diferencial positivo de +3%.

Desde entonces encadenó tres retrocesos: -0,8% en septiembre, -3,9% en octubre y -6,6% en noviembre. En apenas tres meses acumuló una caída de 9,6 puntos.

A diferencia de Avilés, el deterioro más reciente de Cardinali no respondió a un aumento de la imagen negativa, que descendió de 25,4% a 24,3%, sino a una reducción todavía mayor de la positiva, que bajó de 21,5% a 17,7%.

El porcentaje de desconocimiento, por su parte, creció de 53,1% a 58%.

Entre los restantes dirigentes con diferencial negativo, Daniel Spadoni, de Valle Hermoso, mejoró de -1,2% a -0,6%, aunque permaneció en el undécimo puesto.

Así, noviembre cerró con diez dirigentes con diferencial positivo y tres con saldo negativo: Spadoni (-0,6%), Avilés (-5,2%) y Cardinali (-6,6%).

Nivel provincial

En la comparación entre los dirigentes de todos los departamentos y regiones relevados por CB Global Data y Videns, el mejor diferencial de noviembre correspondió a Gian Lucchesi, de Las Higueras, con +14,9%.

Lo siguieron Maximiliano Rossetto, de Santa Catalina-Holmberg, con +13,1%, y Leopoldo Grumstrup, de Pilar, con +11,6%.

En el extremo opuesto se ubicó Adela Arning, de Mendiolaza, con -10,7%, seguida por Fernando Rambaldi, de La Calera, con -6,7%.

El tercer peor diferencial de toda la comparación correspondió precisamente a Raúl Cardinali, de Cosquín, con -6,6%, el mismo resultado que lo dejó último en el ranking de Punilla.

En cuanto a la evolución mensual, los mayores crecimientos provinciales fueron los de Patricio Olmedo, de Manfredi, con +5,8 puntos; Mauricio Actis, de Brinkmann, con +5,1; y Lucas Valiente, legislador departamental, con +4,8.

Las caídas más pronunciadas correspondieron a Daniel Kieffer, de Villa Santa Rosa, y Ricardo Martin, de Serrezuela, ambos con -5,6 puntos, seguidos por Silbia Mansilla, de Obispo Trejo, con -4,9 puntos.