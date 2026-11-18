El vehículo fue encontrado en llamas durante la madrugada de este miércoles. La víctima estaba en el asiento trasero y todavía no pudo ser identificada. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y la Policía Caminera dispuso un corte de tránsito para realizar las pericias.

Una persona fue encontrada muerta durante la madrugada de este miércoles en el interior de una camioneta incendiada sobre la Ruta Nacional 38, en jurisdicción de La Cumbre, en el valle de Punilla. El cuerpo estaba completamente calcinado y la Justicia inició una investigación para determinar su identidad y establecer qué ocurrió.

El hallazgo se produjo alrededor de las 4 de la madrugada, cuando se advirtió la presencia de un vehículo en llamas sobre la calzada. Personal policial y equipos de emergencia acudieron al lugar y constataron que se trataba de una Toyota SW4, que presentaba un incendio en el habitáculo.

Una de las particularidades que encontraron los efectivos fue que la puerta trasera derecha de la camioneta estaba abierta mientras el fuego permanecía activo.

De inmediato se solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios, que trabajaron para extinguir las llamas y enfriar el vehículo.

Una vez controlado el incendio, los rescatistas inspeccionaron el interior y encontraron un cuerpo completamente calcinado en el asiento trasero.

Según las primeras averiguaciones difundidas por medios de la zona, la camioneta circulaba en dirección norte antes del episodio.

Investigación judicial y corte de la Ruta 38

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, mientras que las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Judicial de La Falda.

Se dispuso la intervención de especialistas de Policía Judicial, encargados de realizar las pericias sobre el vehículo y el lugar del hallazgo.

Los investigadores deberán establecer la identidad de la persona fallecida, determinar cómo comenzó el fuego y reconstruir las circunstancias que provocaron su muerte.

Como consecuencia del operativo, la Policía Caminera dispuso un corte total de circulación sobre la Ruta 38, entre los kilómetros 65 y 76, con desvíos a través de las localidades de La Cumbre y Los Cocos.

La interrupción del tránsito fue implementada para preservar la escena y permitir el trabajo de los peritos.

Por el momento, no se determinaron las causas del incendio ni las circunstancias de la muerte, mientras continúa la investigación judicial.