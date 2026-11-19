La autopsia reveló que la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el tórax. La Justicia también determinó que la camioneta fue incendiada intencionalmente después del crimen, presuntamente para destruir pruebas. El hombre sería Claudio Alberto Garavaglia, de 65 años, domiciliado en Córdoba.

El hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de una camioneta incendiada en la Ruta Nacional 38, entre La Cumbre y Los Cocos, quedó confirmado como un homicidio. Los primeros resultados de la autopsia revelaron que la víctima murió como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca, mientras que las pericias establecieron que el vehículo fue prendido fuego de manera intencional cuando el hombre ya se encontraba sin vida.

La información fue confirmada este jueves por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que también difundió la probable identidad de la víctima.

Según las primeras actuaciones judiciales, el cuerpo correspondería a Claudio Alberto Garavaglia, de 65 años, domiciliado en la ciudad de Córdoba y propietario de la Toyota SW4 encontrada completamente incendiada durante la madrugada del miércoles.

El informe preliminar de la autopsia determinó que el hombre presentaba numerosas lesiones provocadas por un arma blanca, principalmente en las regiones del cuello y el tórax.

Los investigadores también lograron establecer que el incendio de la camioneta fue provocado después de la muerte, con la presunta finalidad de eliminar evidencias relacionadas con el asesinato.

Pese al estado en que quedó el cuerpo, las tareas forenses permitieron identificar las lesiones que habrían causado el fallecimiento.

Investigan una posible venganza

En las últimas horas trascendió una línea de investigación relacionada con un antecedente judicial de la víctima.

Según informaron Cadena 3 y El Doce, Garavaglia estaba imputado en una causa por presunto abuso sexual contra un menor de edad, tramitada en la ciudad de Córdoba bajo la órbita del fiscal Juan Fernando Ávila Echenique.

Los investigadores analizan si el homicidio pudo haber sido cometido como represalia por esa denuncia y si existen personas vinculadas con aquel expediente que puedan aportar información sobre el crimen.

Por el momento, se trata de una hipótesis que no fue confirmada oficialmente y no se informaron imputaciones por el asesinato.

En su comunicado, el Ministerio Público Fiscal señaló que se trabaja sobre diversas líneas investigativas, sin descartar ninguna posibilidad.

El hallazgo y las medidas judiciales

El caso comenzó a investigarse alrededor de las 4 de la madrugada del miércoles, cuando personal policial y equipos de emergencia acudieron a un sector de la Ruta 38, próximo al ingreso norte de La Cumbre, donde una camioneta estaba envuelta en llamas.

Los Bomberos Voluntarios trabajaron para extinguir el incendio y, al inspeccionar el interior del vehículo, encontraron un cuerpo completamente calcinado en el asiento trasero.

Una de las puertas posteriores de la Toyota SW4 se encontraba abierta cuando llegaron los primeros efectivos.

El operativo obligó a interrumpir preventivamente el tránsito sobre la ruta para permitir las tareas de los peritos de Policía Judicial.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, encabezada por Paula Kelm, que busca reconstruir los últimos movimientos de la víctima, establecer dónde se produjo el ataque e identificar a quienes participaron.

El Ministerio Público Fiscal informó que continúan las medidas probatorias y que, por el momento, se mantendrán bajo reserva otros detalles para preservar el desarrollo de la investigación.

La confirmación del homicidio modifica sustancialmente el escenario conocido durante las primeras horas posteriores al hallazgo, cuando todavía no se había determinado si la muerte estaba directamente relacionada con el incendio del vehículo.