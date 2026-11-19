Fue visto por última vez el lunes 16 de noviembre por la mañana. La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno solicitó colaboración para dar con su paradero.

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Cosquín solicitó colaboración para localizar a Juan Emiliano Agüero, de 83 años, quien reside en el geriátrico Rel Camin, ubicado en el centro de Cosquín, y fue visto por última vez el lunes 16 de noviembre, alrededor de las 9.

Según la información difundida, al momento de su desaparición el hombre vestía pantalón marrón, remera a rayas azules y blancas y un pulóver a rayas marrón claro y marrón oscuro.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique con la Unidad Judicial Móvil de Cosquín, a los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos 56801, 56802 o 56803.

También pueden comunicarse con la Comisaría de Cosquín al 3541-458160 o dirigirse a cualquier dependencia policial o judicial cercana.