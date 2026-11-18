El proyecto de Tarifaria e Impositiva contempla eximir del pago de tasas a jubilados que perciben la mínima, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas. También propone elevar del 10% al 15% el descuento para contribuyentes cumplidores y por pago anual.

La Municipalidad de Valle Hermoso presentó un proyecto de Tarifaria e Impositiva 2027 que contempla nuevas exenciones y descuentos en las tasas municipales, con beneficios destinados a determinados sectores de la comunidad y a los contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo municipal, establece una exención del 100% en las tasas municipales para jubilados que perciben el haber mínimo, personas con discapacidad y veteranos de la Guerra de Malvinas.

Además, propone incrementar del 10% al 15% el descuento previsto para contribuyentes cumplidores y por pago anual, como parte de las modificaciones al esquema tributario del próximo ejercicio.

Estos beneficios forman parte del paquete de proyectos de Presupuesto, Tarifaria e Impositiva 2027, que se encuentra en tratamiento en el Concejo Deliberante.

Audiencia pública y próxima segunda lectura

Las modificaciones propuestas fueron presentadas durante la audiencia pública realizada este martes 17 de noviembre, organizada por el Concejo Deliberante de Valle Hermoso.

La instancia permitió que los vecinos conocieran los principales aspectos del proyecto y pudieran formular consultas, expresar opiniones y presentar sugerencias sobre las disposiciones previstas para el próximo año.

Según informó el municipio, las autoridades presentes respondieron las inquietudes planteadas durante el encuentro y los aportes recibidos serán considerados para introducir eventuales modificaciones al texto.

El proyecto deberá avanzar ahora hacia su segunda lectura y posterior aprobación, instancia en la que se definirá el esquema tributario que regirá en Valle Hermoso durante 2027.