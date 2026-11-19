La inestabilidad continuará durante ambas jornadas, con abundante nubosidad y temperaturas máximas cercanas a los 22 grados. Para la madrugada del viernes se advierte sobre posibles tormentas fuertes, acompañadas por lluvias intensas, ráfagas y granizo.

Las condiciones meteorológicas seguirán marcadas por lluvias, nubosidad y temperaturas moderadas en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla durante este jueves y viernes. Los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones en distintos momentos de ambas jornadas, con una alerta amarilla por tormentas prevista para las primeras horas del viernes.

Después de varios días de inestabilidad, la región continuará bajo la influencia de condiciones húmedas, que limitarán el ascenso de las temperaturas y mantendrán las máximas apenas por encima de los 20 grados.

Este jueves 19 de noviembre comenzó con cielo mayormente cubierto y un ambiente fresco. Cerca de las 9.30, la temperatura rondaba los 18 grados, mientras que para el resto del día se espera una máxima de entre 21 y 23 grados.

La nubosidad continuará dominando el panorama durante la mañana, con posibilidades de chaparrones y algunas tormentas aisladas. Las probabilidades de precipitaciones aumentarán hacia el mediodía y la tarde, aunque podrían registrarse mejoramientos temporarios.

El viento soplará principalmente del noreste, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas cercanas a los 30 km/h.

Hacia la noche persistirán las condiciones de inestabilidad, con nuevas posibilidades de lluvia y temperaturas que descenderán gradualmente.

Alerta amarilla por tormentas en Punilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que comprende al departamento Punilla, incluida Villa Carlos Paz, para la madrugada del viernes.

La advertencia contempla tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos para las zonas alcanzadas por el aviso se ubican entre 30 y 70 milímetros, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones durante las tormentas, especialmente en sectores próximos a ríos, arroyos y vados serranos, además de evitar permanecer al aire libre durante los fenómenos más intensos.

Viernes con nuevas lluvias y temperaturas similares

Para el viernes 20, los pronósticos anticipan otra jornada de abundante nubosidad y precipitaciones, con una mínima cercana a los 14 o 15 grados y una máxima estimada entre 21 y 23 grados.

Las lluvias podrían registrarse desde las primeras horas, con posibilidades de chaparrones durante la mañana y nuevas tormentas aisladas hacia la tarde.

Aunque se esperan algunas pausas en las precipitaciones, las condiciones seguirán siendo variables durante buena parte del día. El viento será generalmente leve a moderado, con predominio de los sectores este y sudeste.

Hacia la noche podrían comenzar a disminuir las probabilidades de lluvia, en un escenario que todavía presenta incertidumbre de cara al sábado.

La persistencia de la inestabilidad mantendrá un ambiente relativamente fresco para esta época del año en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba, con temperaturas que continuarán lejos de los registros superiores a los 30 grados alcanzados durante la semana anterior.