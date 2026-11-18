La FPA realizó dos allanamientos y cerró un punto de comercialización de estupefacientes. El hombre tenía antecedentes penales, entre ellos uno por homicidio.

Un hombre mayor de edad que cumplía prisión domiciliaria fue detenido en Cosquín durante un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que permitió cerrar un punto de venta de drogas tras una investigación que se extendió durante seis meses.

Los procedimientos incluyeron dos allanamientos en viviendas ubicadas sobre Alfredo Zitarrosa s/n, en barrio San José Obrero, y Florencio Sánchez al 1200, en barrio Alto Mieres.

Durante los registros, los investigadores secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.

Según informó la FPA, el hombre registraba numerosos antecedentes penales, entre ellos uno por homicidio, y al momento del operativo se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en uno de los inmuebles allanados.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín, el acusado fue detenido y trasladado a sede judicial por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.