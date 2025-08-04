Villa Carlos Paz: la hotelería cerró una temporada invernal con caída en el nivel de actividad

ASHOGA publicó su informe final sobre julio y alertó sobre la presión impositiva, el crecimiento del alojamiento informal y una baja rentabilidad. El balance contrasta con la visión optimista del gobierno municipal.

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA), entidad adherida a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), presentó su informe final sobre la temporada invernal 2025, que abarcó las cuatro semanas del mes de julio. El relevamiento fue realizado por el Departamento de Estadísticas y Censo de la entidad, en base a datos aportados por establecimientos hoteleros socios y no socios.

Durante la primera semana (del 5 al 11 de julio), la ocupación hotelera promedio fue del 34,70 %; en la segunda semana (del 12 al 18 de julio), se alcanzó el pico del mes con un 54,50 %. La tercera semana (del 19 al 25 de julio) tuvo un 42,40 %, mientras que en la cuarta y última semana (del 26 de julio al 1 de agosto) la ocupación cayó nuevamente a un 33,30 %.

En comparación con 2024, cuando se registraron 45,30 % (primera semana), 65,46 % (segunda) y 38,90 % (tercera), se observa una caída promedio interanual del nivel de actividad, aunque con una leve mejora en la tercera semana de este año.

Desde la entidad destacaron que el turismo de cercanía volvió a ser el motor de la demanda, con decisiones de viaje espontáneas, reservas de último momento y estancias breves de entre 2 y 3 noches, concentradas entre jueves y domingo.

Además, se subrayó la preferencia del visitante por establecimientos de mayor categoría, con servicios diferenciados como pileta climatizada, financiación y relación precio-servicio competitiva. También hubo una alta participación de grupos organizados por agencias, especialmente durante los picos de ocupación.

En un contexto económico complejo, con aumentos constantes en servicios públicos, impuestos y costos operativos, muchos hoteles mantuvieron tarifas iguales o incluso inferiores a las del verano anterior, lo que provocó una presión creciente sobre la rentabilidad del sector formal.

Entre las principales preocupaciones, ASHOGA volvió a alertar sobre la creciente oferta de alojamientos informales, que compiten en condiciones desiguales y afectan especialmente a los establecimientos de menor categoría, en riesgo de discontinuidad.

Desde la entidad valoraron el esfuerzo del empresariado local, que a pesar del escenario adverso continúa apostando a la calidad, la hospitalidad y la profesionalización. Reafirmaron también la necesidad de trabajar con todos los niveles de gobierno para generar políticas que fomenten la demanda, alivien la carga fiscal y fortalezcan la formalidad y la competitividad.

El balance presentado por ASHOGA difiere notablemente del diagnóstico oficial difundido por el gobierno municipal, que informó en algunos casos una ocupación promedio del 70 % y picos del 87 % en hoteles de 3 y 4 estrellas, en una lectura mucho más “optimista” del desempeño turístico de julio.