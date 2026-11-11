Una mujer no pudo cerrar su auto, alertó a la Policía y aprehendieron a dos jóvenes con un inhibidor de señal

El procedimiento se realizó este miércoles en barrio Miguel Muñoz A, de Villa Carlos Paz. Los sospechosos intentaron escapar a pie y fueron interceptados con un dispositivo electrónico, dinero y otros elementos.

Dos jóvenes de 18 años fueron aprehendidos este miércoles al mediodía en Villa Carlos Paz, luego de que una vecina denunciara una posible maniobra con un inhibidor de señal cuando intentaba cerrar su automóvil en barrio Miguel Muñoz A.

El procedimiento comenzó cuando la mujer alertó a la Policía que había intentado activar el cierre centralizado de su vehículo sin conseguirlo y que posteriormente observó a dos individuos en actitud sospechosa en las inmediaciones.

Con las características aportadas, personal del Escuadrón Motorizado Enduro (EME) realizó un recorrido por el sector y logró localizar a los sospechosos en inmediaciones de avenida Cárcano y 13 de Febrero.

Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga a pie, pero fueron interceptados en calle Los Andes, entre Cerro Blanco y Jorge Newbery.

Durante el control, los efectivos constataron que uno de los jóvenes llevaba oculto en la cintura un dispositivo inhibidor de señal tipo handy, marca Baofeng.

Al segundo sospechoso le secuestraron un morral que contenía dinero en efectivo, un teléfono celular, tarjetas bancarias y otros elementos.

Finalmente, los dos jóvenes fueron aprehendidos y trasladados a una dependencia policial, mientras que los elementos encontrados quedaron secuestrados.

Ambos permanecen a disposición de la autoridad judicial interviniente.