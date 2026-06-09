Activaron la Alerta Sofía por la desaparición de Luciana Barrios Alarcón en Córdoba

La adolescente de 15 años fue vista por última vez este lunes al mediodía, cuando salió del colegio en Colonia Caroya. La Justicia y las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo y pidieron colaboración urgente para dar con su paradero.

La búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya, mantiene en alerta a Córdoba. La joven fue vista por última vez este lunes 8 de junio, alrededor de las 12 horas, cuando salió del colegio al que asiste en esa ciudad del departamento Colón.

A partir de la denuncia realizada por su familia, la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, y la Policía de Córdoba iniciaron un operativo de búsqueda que se extendió durante toda la noche y continuó este martes con la intervención de distintas áreas especializadas.

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía, el sistema nacional destinado a casos urgentes de búsqueda de niñas, niños y adolescentes cuando se presume una situación de alto riesgo. La medida permite ampliar la difusión de la imagen y los datos de Luciana en todo el país.

Según la información difundida por las autoridades, Luciana es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña y cabello largo de color negro. Al momento de su desaparición vestía zapatillas blancas con detalles verdes, jean azul y buzo azul marino.

El operativo incluye rastrillajes en zonas urbanas y rurales de Colonia Caroya y alrededores, análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y revisión de posibles recorridos posteriores a la salida del establecimiento educativo. También se sumaron perros rastreadores, drones, personal del DUAR, bomberos, móviles policiales y un helicóptero, aunque las condiciones climáticas condicionaron parte de las tareas aéreas.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló que se trabaja con todos los recursos disponibles y que se revisan cámaras de la zona. También indicó que hay varias hipótesis bajo análisis, aunque por el momento ninguna fue confirmada públicamente.

Uno de los datos que investigan los equipos judiciales y policiales es qué ocurrió después de la salida del colegio. De acuerdo con la reconstrucción inicial, la adolescente habría dejado el establecimiento al mediodía y luego se perdió contacto con ella. Su celular dejó de emitir señal durante la tarde, un elemento que también forma parte de las medidas en curso.

Las autoridades pidieron a la comunidad aportar cualquier dato que pueda ayudar a ubicarla. La información puede comunicarse a la línea 134, al 911, a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, o en cualquier dependencia judicial o policial.