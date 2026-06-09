Encontraron sana y salva en Jesús María a la adolescente buscada

La adolescente de 15 años era buscada desde el lunes, cuando salió del colegio en Colonia Caroya. El ministro Juan Pablo Quinteros confirmó el hallazgo, pidió preservar la privacidad de la familia y señaló que la Fiscalía dará los detalles de la investigación.

L.A., la adolescente de 15 años que era buscada intensamente en Córdoba, fue encontrada sana y salva este martes en la ciudad de Jesús María, luego de más de 24 horas de operativo.

La confirmación fue realizada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien informó que la joven se encontraba en buen estado de salud y fue trasladada a un centro médico para los controles correspondientes.

“Está bien, está sana y está salva”, expresó el funcionario al anunciar el resultado positivo de la búsqueda. También contó que fue él quien le comunicó personalmente la noticia a la madre de la adolescente.

La desaparición había generado una fuerte conmoción en Colonia Caroya, donde fue vista por última vez este lunes al mediodía, luego de salir del colegio. A partir de la denuncia familiar, se desplegó un amplio operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, junto a la Policía de Córdoba y distintas áreas especializadas.

El caso motivó la activación de la Alerta Sofía, el sistema nacional de búsqueda urgente de niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuando se presume una situación de riesgo. Durante la jornada, participaron efectivos policiales, bomberos, personal del DUAR, unidades especiales, móviles, drones y recursos de apoyo para rastrillajes y análisis de cámaras.

Quinteros agradeció el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, bomberos, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María, que acompañó la búsqueda desde las primeras horas.

El ministro evitó dar precisiones sobre las circunstancias en las que fue hallada la adolescente y remarcó que esos detalles serán informados por la Fiscalía. “La familia pide respeto por su privacidad. Estamos hablando de una niña de 15 años y vamos a preservar su situación para que pueda recuperarse”, señaló.

La noticia generó alivio inmediato entre familiares, vecinos y la comunidad educativa, que habían seguido con preocupación el avance del operativo. La búsqueda se desarrolló en un contexto provincial especialmente sensible, luego de casos recientes que volvieron a poner bajo la lupa los protocolos de actuación ante denuncias por desaparición de adolescentes.

Pese al hallazgo con vida, la causa continuará abierta para determinar qué ocurrió durante las horas en las que Luciana permaneció desaparecida, reconstruir sus movimientos y establecer las circunst