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Tala Huasi regula el uso de biodigestores y sistemas alternativos para tratar aguas residuales

La comuna impulsó una nueva resolución para promover soluciones sustentables en sectores sin red cloacal, con el objetivo de proteger el río San Antonio, las fuentes de agua, el suelo y las napas.

La Comuna de Tala Huasi informó la implementación de una nueva resolución orientada a regular la instalación de biodigestores y sistemas alternativos de tratamiento de aguas residuales en sectores de la localidad que no cuentan con red cloacal.

Según se indicó, la medida busca establecer criterios para el uso de biodigestores y tratamientos ecológicos complementarios, con el objetivo de promover soluciones sustentables y responsables frente a la generación de efluentes.

Entre los principales fines de la regulación se encuentran la protección del río San Antonio y de las fuentes de agua, la prevención de la contaminación del suelo y las napas, y la mejora de las condiciones sanitarias y ambientales.

La resolución alcanza a nuevas construcciones, ampliaciones y actividades comerciales que generen aguas residuales en zonas sin servicio cloacal.

Desde la comuna señalaron que la iniciativa forma parte de una política de cuidado ambiental y sanitario, especialmente en un territorio donde la preservación del agua y del entorno natural resulta clave para la comunidad.

Para más información y asesoramiento, las personas interesadas pueden comunicarse con la Comuna de Tala Huasi por WhatsApp al 3541 27-6629.

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