San Antonio de Arredondo celebrará sus Fiestas Patronales el sábado con procesión, misa y almuerzo comunitario

La jornada se realizará el sábado 13 de junio, con procesión desde el Centro Cívico, misa en la Capilla Histórica y almuerzo comunitario para vecinos y familias.

El Gobierno de San Antonio de Arredondo y la Comunidad Franciscana San Antonio Arredondo invitaron a vecinos y vecinas a participar de las Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua, patrono de la localidad.

La celebración se realizará el sábado 13 de junio y comenzará a las 11 con la procesión desde el Centro Cívico.

Luego, a las 12, se celebrará la Santa Misa en honor a San Antonio de Padua en la Capilla Histórica, ubicada sobre Avenida Cura Brochero 1761.

La jornada continuará a las 13 con un almuerzo comunitario, pensado como un espacio de encuentro para compartir entre vecinos, familias y miembros de la comunidad.

Desde el municipio convocaron a participar de esta fecha especial, que reúne fe, tradición e identidad local en torno a una de las celebraciones más significativas para San Antonio de Arredondo.