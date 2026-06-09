Pía Felpeto propone que las audiencias públicas también se difundan por las redes oficiales del municipio

La concejala Pía Felpeto presentó un proyecto de ordenanza para ampliar los canales de comunicación de las convocatorias. La iniciativa mantiene la difusión vigente en medios locales y en la web del Concejo, pero suma como obligación la publicación en la página oficial de la Municipalidad y en sus redes institucionales.

La concejala Pía Felpeto, del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó un proyecto de ordenanza para modificar el sistema de difusión de las audiencias públicas en Villa Carlos Paz, con el objetivo de que más vecinos puedan conocer y participar de estas instancias previstas para el debate de temas de interés público.

La iniciativa apunta a incorporar nuevos canales de comunicación institucional, sin eliminar ni reemplazar los mecanismos actualmente vigentes. De esta manera, se mantendría la obligación de publicar las convocatorias en medios de comunicación locales y en la página web del Concejo de Representantes, pero se sumaría como requisito obligatorio su difusión en la página web oficial de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y en todas sus redes sociales institucionales.

“El problema no es la existencia de las Audiencias Públicas, sino que muchas veces los vecinos no se enteran de que se realizan. Estamos proponiendo utilizar las herramientas de comunicación que hoy tienen mayor alcance para garantizar que la información llegue efectivamente a la comunidad”, expresó Felpeto.

El proyecto parte de un diagnóstico vinculado a los cambios en las formas de acceso a la información. Según plantea la concejala, los medios de comunicación migraron en buena medida al formato digital y las redes sociales se convirtieron en uno de los principales canales a través de los cuales los vecinos se informan sobre la actividad pública.

En ese marco, la propuesta sostiene que tanto la página web como las plataformas oficiales del municipio tienen un alcance significativo y podrían contribuir a fortalecer la participación ciudadana, especialmente en procesos donde resulta clave que la comunidad conozca con anticipación los proyectos sometidos a debate.

La iniciativa también establece que las publicaciones digitales deberán mantenerse visibles durante todo el período de convocatoria y deberán incluir un enlace directo al texto completo del proyecto que será tratado en audiencia pública.

Ese punto busca facilitar el acceso a la información y promover una participación más informada, evitando que los vecinos solo conozcan la existencia de la audiencia, pero no puedan consultar fácilmente el contenido sobre el que se convoca a opinar.

Concejala Pía Felpeto.

“Lo que estamos planteando es algo simple: si queremos que los vecinos participen, primero debemos asegurarnos de que estén informados. La modificación apunta justamente a eso, a ampliar la difusión utilizando los canales oficiales que hoy concentran la mayor cantidad de consultas e interacciones de los ciudadanos”, concluyó la concejala.

La propuesta busca modernizar la comunicación institucional y fortalecer una de las herramientas de participación ciudadana previstas por la Carta Orgánica Municipal, acercando las audiencias públicas a más vecinos y aportando mayor transparencia a los procesos de toma de decisiones.