Mayu Sumaj realizó una jornada comunitaria de limpieza del río por el Día del Ambiente

La actividad reunió a vecinos y vecinas de la localidad y combinó tareas de limpieza con una instancia de reconocimiento de la vegetación autóctona y las especies nativas del entorno serrano.

La Comuna de Mayu Sumaj llevó adelante el pasado viernes una jornada comunitaria de limpieza del río, en el marco del Día Mundial del Ambiente.

La actividad fue organizada por la comuna y contó con la participación de vecinos y vecinas de la localidad, en una acción orientada a reforzar el compromiso colectivo con el cuidado del entorno natural.

Durante la jornada, los participantes realizaron tareas de limpieza en el río y sus márgenes, en uno de los espacios naturales más valiosos de Mayu Sumaj.

La propuesta contó además con el acompañamiento de una técnica y guía de turismo, licenciada en Turismo Sustentable, quien compartió conocimientos sobre la vegetación autóctona de la región, las propiedades medicinales de plantas y yuyos serranos, y la importancia de preservar saberes vinculados al ambiente.

Desde la comuna señalaron que la actividad permitió no solo avanzar en el saneamiento del sector, sino también reconocer y valorar la riqueza natural que forma parte del paisaje local.

En ese marco, remarcaron la necesidad de proteger y fortalecer las especies nativas que integran los ecosistemas serranos, pensando en las generaciones presentes y futuras.

La comuna agradeció a todas las personas que participaron y aportaron su tiempo, compromiso y esfuerzo para cuidar el río y seguir construyendo una comunidad más consciente del valor de su ambien