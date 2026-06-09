Usaba un kiosco como pantalla para vender drogas: dos detenidos en un operativo de la FPA en Cosquín

Tras 18 meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó allanamientos en barrio Obrero, detuvo a dos hombres mayores de edad y secuestró cocaína, marihuana, dinero y elementos vinculados a la causa.

Luego de 18 meses de investigaciones y llamados al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron dos allanamientos en Cosquín, detuvieron a dos hombres mayores de edad y secuestraron estupefacientes en el marco de una causa por narcomenudeo.

El operativo, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, se desarrolló en calle Victoria Ocampo s/n, en barrio Obrero, donde fueron desbaratados dos puntos de venta de drogas.

Según se informó, en los domicilios allanados fueron detenidos un hombre señalado como referente narco y otro sujeto vinculado a la causa. Durante los registros, con la intervención de canes detectores de narcóticos, se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, $1.097.200 y distintos elementos relacionados con la investigación.

De acuerdo al informe oficial, el principal investigado utilizaba un kiosco como pantalla para la comercialización de distintos tipos de estupefacientes.

Finalmente, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y el traslado de ambos aprehendidos a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.