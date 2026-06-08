Presuntos abusos en un Jardín de Infantes: convocan a una nueva marcha, y piden imputaciones y avances en la investigación

Familias de la comunidad educativa volverán a movilizarse este viernes frente a Tribunales de Villa Carlos Paz para exigir avances judiciales. La causa ya reunía cuatro denuncias unificadas y en los últimos días se sumó una quinta presentación.

Familias de la comunidad educativa del Jardín de Infantes Niño Dios, perteneciente al Centro Parroquial de Educación y Cultura Margarita A. de Paz, convocaron a una nueva marcha en Villa Carlos Paz para reclamar avances en la causa que investiga presuntos casos de abuso sexual infantil dentro del establecimiento.

La movilización será este viernes 12 de junio, a las 12:30 horas, frente a los Tribunales de Villa Carlos Paz, ubicados en Güemes 275. Bajo la consigna “Nuestros niños hablaron. Ahora la Justicia tiene que actuar”, la convocatoria exige imputaciones y que se investigue la responsabilidad de todos los involucrados.

El nuevo reclamo retoma la movilización anterior realizada en mayo, cuando madres, padres, familiares y vecinos salieron a las calles de la ciudad para pedir celeridad judicial, medidas de protección para las infancias y respuestas institucionales frente a las denuncias.

La causa se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción N° 3 de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez. Allí fueron unificadas cuatro denuncias previas por presuntos hechos ocurridos en el ámbito del jardín, mientras las familias denunciantes reclaman que se profundicen las medidas probatorias y se defina la situación procesal del sacerdote señalado en las presentaciones.

En los últimos días, el expediente sumó una novedad relevante: la presentación de una quinta denuncia, que se agrega a las cuatro anteriores. Según la información conocida hasta el momento, el nuevo caso involucra a un niño del turno mañana cuya familia no tendría vínculo con los anteriores denunciantes.

El sacerdote señalado es Alejandro Nicola, quien se desempeñaba en el ámbito de la institución. Mientras avanza la investigación, el Arzobispado de Córdoba ratificó la decisión de apartarlo preventivamente del espacio escolar, una medida adoptada luego del reclamo de las familias y de la repercusión pública que tomó el caso.

Desde la Junta Arquidiocesana de Educación Católica habían señalado que la institución cuenta con protocolos específicos para este tipo de situaciones y que el establecimiento se puso a disposición de la Justicia desde la primera denuncia. También indicaron que la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas fue informada de la situación y se encuentra interviniendo según sus competencias.

Las familias denunciantes, sin embargo, sostienen que los relatos de los niños, dibujos, testimonios y abordajes terapéuticos incorporaron elementos que deben ser investigados con urgencia. También vienen cuestionando la demora en el avance de la causa y piden medidas concretas para resguardar a los alumnos.

El afiche de la nueva convocatoria plantea que “los niños hablaron”, “las familias denunciamos” y “las pruebas fueron presentadas”, al tiempo que advierte que siguen “esperando avances concretos”. También llama a la comunidad a acompañar el reclamo con una consigna dirigida a toda la ciudad: “Carlos Paz tiene que despertar”.

Hasta el momento, no se informó públicamente una imputación formal. En paralelo, la Justicia dispuso restricciones de contacto respecto del sacerdote señalado, mientras continúan las medidas vinculadas a testimonios, pericias y análisis del material aportado a la causa.

La nueva marcha busca mantener visible el reclamo y acompañar a las familias que impulsan las denuncias. En un caso especialmente sensible por tratarse de niños y niñas en edad inicial, el pedido central vuelve a concentrarse en tres ejes: celeridad judicial, protección efectiva de las infancias y esclarecimiento de los hechos investigados.