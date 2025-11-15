Verano en Tanti: el municipio prepara sus balnearios con trabajos de mantenimiento

La Municipalidad de Tanti inició trabajos de revalorización y limpieza en los balnearios principales, con tareas de corte de pasto, desmalezado y acondicionamiento general para recibir a vecinos y visitantes en el verano.

La Municipalidad de Tanti puso en marcha un plan de reacondicionamiento integral en los balnearios más concurridos de la localidad, con el objetivo de preparar la infraestructura y los espacios verdes para la próxima temporada estival.

Los trabajos comenzaron en el Balneario Principal, El Diquecito, La Cascada y el Balneario La Isla, donde se llevan adelante tareas de corte de pasto, limpieza de piletones, desmalezado y acondicionamiento general de los sectores de uso recreativo.

Según informaron desde el municipio, estas acciones continuarán en el resto de los balnearios de la localidad, con el propósito de garantizar espacios cuidados y en condiciones para recibir a vecinos y turistas durante la temporada de verano.