Vecinos vuelven a movilizarse por el humedal El Pantanillo: piden que se derogue la ordenanza 7178 y que se restaure el ecosistema destruido

El encuentro será este sábado a las 17 en barrio Altos del Valle, frente al Ipet 382, con el objetivo de definir nuevas acciones contra el avance inmobiliario en la zona.

Los vecinos autoconvocados en defensa del humedal El Pantanillo anunciaron una nueva reunión para este sábado a las 17:00 en barrio Altos del Valle, frente al IPET 382, sobre el propio humedal.

Durante el encuentro se repasará el estado actual de la causa, los pasos legales en curso y los informes presentados ante organismos competentes. Además, se buscará acordar en forma colectiva los próximos pasos para fortalecer la resistencia contra la urbanización impulsada por la constructora Quattro Pilares, a la que los vecinos acusan de contar con complicidad municipal.

Entre los reclamos centrales figura la derogación de la Ordenanza N° 7178, promulgada en enero a través del decreto 058/DE/2025, que habilita la cuarta etapa del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental. Según advierten las organizaciones ambientales y profesionales que intervinieron en el CPUA y en la audiencia pública, la normativa redefine usos del suelo en la zona oeste de la ciudad, afecta áreas protegidas y abre la puerta a nuevas urbanizaciones que impactarían sobre el arroyo El Sauce y el humedal El Pantanillo.

Los vecinos insisten en que la empresa restaure el ecosistema dañado por el corralón ya instalado y remarcan que se trata de un patrimonio ambiental clave para la ciudad.