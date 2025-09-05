Valle Hermoso y el DUAR coordinan acciones conjuntas para la prevención y respuesta ante emergencias

El intendente Daniel Spadoni recibió al comisario Sergio Chávez, responsable del DUAR en Punilla, y al agente Nicolás Ariza para avanzar en un plan de trabajo articulado.

Este jueves, el intendente Daniel Spadoni, acompañado por su equipo de gestión, mantuvo una reunión con el comisario Sergio Chávez, responsable del DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba) en la región Punilla, y con el agente Nicolás Ariza.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones conjuntas entre la Municipalidad y el DUAR, centradas en la prevención de incendios y en la respuesta ante problemáticas ambientales que requieren planificación y trabajo en equipo.

¿Qué es el DUAR?

El Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) es una fuerza policial altamente especializada de la Provincia de Córdoba, entrenada para intervenir en situaciones extremas. Entre sus principales tareas se destacan:

✅ Rescates en zonas de difícil acceso.

✅ Intervenciones en desastres naturales.

✅ Operaciones tácticas de alto impacto.

Compromiso local

Desde el municipio remarcaron la importancia de seguir articulando esfuerzos con las instituciones provinciales:

“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en conjunto para cuidar la seguridad y el bienestar de todos los vecinos de Valle Hermoso y de la región”, señaló Spadoni.