Valle Hermoso: Spadoni recorrió barrio Monte Olivo y relevó necesidades y propuestas de los vecinos

El intendente Daniel Spadoni y su equipo visitaron el barrio para escuchar inquietudes, relevar necesidades y proyectar obras que mejoren la calidad de vida.

El intendente Daniel Spadoni, acompañado por funcionarios municipales, recorrió las calles de Barrio Monte Olivo con el objetivo de dialogar con los vecinos y conocer de primera mano sus necesidades.

Durante la visita, se relevaron distintas problemáticas y se analizaron propuestas de obras para mejorar la infraestructura barrial y la calidad de vida de la comunidad.

Desde el municipio señalaron que estos encuentros en territorio forman parte de una metodología de trabajo que busca establecer un contacto directo con los vecinos, fortaleciendo la participación ciudadana en la planificación de políticas públicas.

Según enfatizó Spadoni, el compromiso de la gestión es “seguir caminando la localidad para generar acciones en base a las necesidades puntuales de los vecinos”.